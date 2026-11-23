Pemkot Jakarta Barat mengevaluasi pemasangan kabel utilitas yang menghambat aliran air di Jalan Tanjung Duren Raya guna optimalisasi penanganan genangan.

Pemerintah Kota Jakarta Barat melalui Wali Kota Iin Mutmainnah resmi meluncurkan evaluasi menyeluruh terhadap penempatan kabel utilitas tanam yang menutup sebagian saluran air di Jalan Tanjung Duren Raya, Grogol Petamburan. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa infrastruktur bawah tanah tidak lagi menjadi penghambat utama dalam sistem drainase yang selama ini sering menyebabkan genangan air di kawasan tersebut.

Evaluasi Posisi Kabel Utilitas di Saluran Air

Kabel-kabel utilitas yang tertanam di area tersebut dinyatakan tidak seharusnya berada di posisi sekarang karena secara eksplisit mengganggu aliran air yang sebelumnya sempat tergenang. Wali Kota Iin Mutmainnah menegaskan kepada wartawan di lokasi, Senin, bahwa kondisi keberadaan utilitas itu dinilai belum memenuhi standar yang tepat untuk daerah aliran air.

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Kondisi teknis yang belum standar ini secara langsung menyulitkan proses penyaluran air agar dapat masuk ke dalam saluran dengan lancar. Pemerintah kota akan melakukan evaluasi kondisi secara intensif untuk memastikan bahwa penyurutan banjir di lokasi tersebut tidak lagi terhambat oleh rintangan fisik yang ada di dalam saluran.

Pemantauan Terpadu dan Investigasi Potensi Banjir

Wali Kota Iin Mutmainnah berkomitmen untuk terus-menerus melakukan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari investigasi terpadu terhadap semua potensi banjir dan genangan di wilayah Jakarta Barat. Langkah proaktif ini bertujuan untuk mengidentifikasi setiap titik rawan yang dapat diperbaiki sebelum musim hujan mencapai puncaknya di tahun ini.

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Tim teknis dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat juga telah terlihat melakukan pembersihan sampah dan lumpur dari kolam olak pompa air Citraland, Grogol Petamburan, pada Selasa (17/11/2026) sebagai bagian dari upaya perbaikan infrastruktur drainase di titik-titik kritis.

Fokus Pembersihan Sedimen Kali dan Kolam Olak

Sebelum masalah utilitas tanam dapat diatasi secara total, Pemkot Jakbar menargetkan pembersihan menyeluruh dan pengerukan sedimen kali serta kolam olak di lokasi tersebut sebagai prioritas segera. Iin memastikan bahwa tali air harus dijaga dalam kondisi baik dan bebas dari lumpur, mengingat masih ditemukannya sisa sedimen tanah di beberapa titik yang baru saja dibuka untuk inspeksi.

Tidak diragukan lagi bahwa upaya pengerukan ini akan segera dikerjakan oleh tim teknis lapangan untuk mengembalikan kapasitas tampung dan aliran air di saluran tersebut ke kondisi optimalnya sebelum genangan meluas.

Dampak Nyata Genangan di Jalan Tanjung Duren Raya

Jalan Tanjung Duren Raya, tepatnya di depan kantor Satuan Dinas Umum dan Penanaman Modal (Sudin Gulkarmat), telah lama dikenal kerap dilanda banjir bahkan dengan intensitas hujan yang relatif kecil. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah genangan bukan hanya disebabkan oleh curah hujan, tetapi juga oleh faktor infrastruktur yang tidak memadai di dalam tanah.

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Meskipun ketinggian genangan air di lokasi tersebut biasanya hanya mencapai 5 hingga 10 cm dan surut dalam waktu singkat yaitu 5 hingga 10 menit, pemerintah kota setempat tidak menganggap remeh masalah ini. Upaya terus-menerus dilakukan untuk antisipasi agar penanganan banjir berjalan optimal dan tidak mengganggu aktivitas warga serta lalu lintas di sekitarnya.