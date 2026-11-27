Anggota DPR RI Ina Ammania menuntut evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlindungan anak di Indonesia setelah kasus pengeroyokan yang berujung kematian di Kota Malang, Jawa Timur, menyoroti kegagalan proteksi negara.

Anggota Komisi VIII DPR RI Ina Ammania menuntut pemerintah untuk segera mengevaluasi sistem perlindungan anak menyusul dugaan pengeroyokan terhadap seorang siswi SMA berinisial SN berusia 17 tahun di Kota Malang, Jawa Timur, yang berujung kematian. Ina menyampaikan pernyataan tersebut di Jakarta pada hari Jumat, menekankan bahwa tragedi ini bukan lagi sekadar masalah kenakalan remaja yang dapat diselesaikan melalui nasihat atau imbauan semata.

Peringatan Mendesak dari Legislatif Pusat

Ina Ammania menilai peristiwa mengerikan di Kota Malang menunjukkan adanya keburukan serius dalam sistem perlindungan anak di Indonesia, bukan sekadar konflik antar remaja biasa. Ia mengingatkan bahwa satu nyawa anak yang hilang adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh kelalaian sistem, sehingga negara tidak boleh kalah cepat dari tindak kekerasan. Legislator tersebut menegaskan bahwa ukuran keberhasilan perlindungan anak adalah memastikan keamanan nyata bagi seluruh anak-anak di negeri ini.

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Tuntutan Evaluasi Efektivitas Program Pencegahan

Menurut Ina Ammania, berbagai program sosialisasi, kampanye antikekerasan, dan edukasi perlindungan anak memang telah dilakukan secara berkelanjutan selama ini. Namun, tragedi yang menimpa siswi SMA tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang lebih serius terhadap efektivitas upaya pencegahan kekerasan yang ada di lapangan. Ia menilai bahwa perlindungan anak tidak boleh hanya berhenti pada pemenuhan program administratif atau kegiatan sosial belaka tanpa dampak nyata.

Peran Kementerian PPPA dan Pemerintah Daerah

Ina Ammania menuntut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta pemerintah daerah untuk menangani kasus ini dengan serius dan tidak hanya menyampaikan keprihatinan. Ia meminta lembaga tersebut menjelaskan langkah konkret untuk mencegah terulangnya kekerasan serupa dan mengevaluasi efektivitas perangkat perlindungan anak hingga tingkat masyarakat. Evaluasi ini mencakup peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) dalam menjaga keamanan anak.

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Mekanisme Deteksi Dini dan Respons Cepat

Legislator yang membidangi urusan perlindungan perempuan dan anak itu meminta pemerintah daerah untuk tidak bersikap pasif dengan hanya menunggu laporan masyarakat terjadi. Ia menekankan pentingnya membangun mekanisme deteksi dini, menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, dan memberikan respons cepat terhadap setiap potensi ancaman. Negara harus mampu melakukan intervensi segera dan memastikan anak memperoleh perlindungan yang komprehensif dan tuntas.

Komititmen Pengawasan Kebijakan Publik

Ina Ammania menegaskan akan mendorong agar persoalan kematian siswi di Malang menjadi perhatian serius dalam pengawasan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa ada perbaikan mendasar dalam sistem agar kekerasan yang merenggut nyawa tidak terulang lagi. Evaluasi menyeluruh ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif bagi pertumbuhan generasi muda di seluruh Indonesia.