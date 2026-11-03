Evaluasi Kesiapan Ekspor Satu Pintu BUMN via PT Danantara DSI

Pemerintah menggelar rakortas tingkat menteri untuk mengevaluasi kesiapan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara DSI bagi komoditas batu bara, CPO, dan ferro alloy pada tahun 2027.

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh para menteri dan kepala lembaga pemerintah telah dilaksanakan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 3 November 2026. Rapat ini difokuskan untuk mengevaluasi kesiapan penuh dalam implementasi skema ekspor satu pintu yang akan dikelola secara eksklusif oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ekspor, yaitu PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Implementasi resmi skema tersebut dijadwalkan dimulai pada tanggal 1 Januari 2027, yang mencakup komoditas sumber daya alam strategis berupa batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy.

Mekanisme Transisi Hingga 31 Desember 2026

Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan bahwa saat ini seluruh pihak sedang berada dalam masa transisi yang berlangsung hingga tanggal 31 Desember 2026 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026. Evaluasi yang dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa proses transisi tersebut berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan signifikan sebelum skema baru benar-benar beroperasi penuh. Setelah masa transisi berakhir, PT Danantara DSI akan secara resmi menginisiasi operasionalnya sebagai entitas tunggal yang memfasilitasi ekspor komoditas tersebut.

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Langkah evaluasi ini sangat krusial untuk menjamin bahwa implementasi sistem baru dapat berjalan sesuai dengan ekspektasi pemerintah dan para pelaku industri. Seluruh pihak yang terlibat diharapkan dapat menyelesaikan masalah teknis yang muncul selama periode peralihan tersebut agar tidak ada gangguan pada rantai pasok global. Kepastian ini juga diperlukan untuk memberikan sinyal yang jelas kepada pasar internasional mengenai stabilitas regulasi ekspor Indonesia.

Posisi PT Danantara DSI dan Golden Share Negara

Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma'ruf, mengklarifikasi struktur kepemilikan saham dalam PT Danantara DSI yang melibatkan hak istimewa satu persen atau golden share yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui saham Seri A Dwiwarna. Klarifikasi ini penting untuk menegaskan bahwa mandat Presiden kepada PT DSI adalah sebagai BUMN yang berperan sebagai verifikator proses kontrak dan ekspor, bukan sebagai pemilik fisik barang komoditas.

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PT Danantara DSI tidak akan menguasai atau menjadi pemilik dari komoditas ekspor seperti batu bara, CPO, maupun ferro alloy yang diproduksi oleh pelaku usaha swasta. Peran utama BUMN ini adalah untuk memverifikasi seluruh proses kontrak dan dokumen ekspor lainnya melalui mekanisme satu pintu yang terintegrasi. Integrasi ini menghubungkan PT DSI dengan sistem Customs Excise Information System and Automation (CEISA) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk memastikan transparansi dan kepatuhan regulasi.

Dampak Regulasi Permendag No. 15 Tahun 2026

Permendag Nomor 15 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Menteri Budi Santoso pada tanggal 29 Mei 2026 dan berlaku efektif sejak 1 Juni 2026 menjadi turunan langsung dari PP Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Peraturan ini mengatur secara rinci bahwa Izin Berusaha Eksportir Terdaftar Batubara yang diterbitkan sebelumnya masih berlaku hingga 31 Desember 2026 atau sesuai masa berlakunya jika berakhir lebih awal. Pelaku usaha diizinkan menggunakan dokumen eksportir terdaftar dan Laporan Surveyor sebagai kelengkapan pabean selama periode transisi tersebut.

Selanjutnya, ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa seluruh ekspor komoditas SDA strategis batu bara yang dilakukan setelah tanggal 31 Desember 2027 wajib dilakukan sepenuhnya oleh BUMN Ekspor atau PT Danantara DSI. Jika alih kekuasaan kepada BUMN Ekspor terjadi sebelum akhir tahun 2026, maka pelaku usaha tidak dapat lagi melakukan ekspor secara mandiri. Namun, ekspor yang sudah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Ekspor sebelum peraturan ini berlaku tetap dapat dilayani oleh DJBC sesuai prosedur yang ada.