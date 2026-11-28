Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengakhiri masa tunggu bagi 355 PPPK paruh waktu dengan menilai kinerja sebelum kontrak berakhir. Keputusan perpanjangan bergantung pada hasil evaluasi ketat.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sedang melakukan proses evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tiga ratus lima puluh lima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Evaluasi ini menjadi penentu utama bagi kelanjutan nasib para pegawai negeri sipil tersebut di lingkungan pemda sebelum masa kontrak mereka berakhir pada 30 November 2026.

Mekanisme Evaluasi Kinerja PPPK Paruh Waktu

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong, Dheny Rizkiansyah, menjelaskan bahwa hasil penilaian ini menjadi salah satu dasar fundamental bagi pemerintah daerah dalam mengambil keputusan strategis. Penilaian ini secara langsung memengaruhi apakah kontrak kerja masing-masing pegawai akan diperpanjang atau tidak di masa depan.

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Saat ini, proses evaluasi masih berlangsung aktif dan intensif di seluruh lingkungan instansi pemda. Dheny Rizkiansyah menegaskan bahwa hasil akhir dari evaluasi tersebut akan diserahkan kepada pemangku kebijakan untuk menentukan nasib kontrak kerja para pegawai secara individual dan objektif.

Posisi Pihak Terkait dan Komposisi Pegawai

Evaluasi yang dilakukan mencakup seluruh komponen PPPK Paruh Waktu yang tersebar dalam tiga sektor utama yaitu teknik, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah tenaga teknis mencapai seratus sembilan puluh tujuh orang, diikuti oleh seratus dua puluh tiga tenaga guru, serta tiga puluh lima tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai unit kerja.

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Menurut Dheny Rizkiansyah, standar penilaian yang digunakan sangat komprehensif dan tidak hanya berfokus pada satu aspek. Indikator utama meliputi kedisiplinan kerja harian, capaian evaluasi kinerja berdasarkan target yang ditetapkan, serta pertimbangan lain yang menjadi kewenangan resmi pemerintah daerah.

Dampak Konsekuensi dan Ketidakpastian Jabatan

Para PPPK Paruh Waktu dengan catatan kinerja rendah dan kedisiplinan buruk menghadapi ancaman nyata tidak diperpanjangnya kontrak mereka. Ketidakpastian ini menciptakan tekanan bagi ribuan pegawai yang menunggu kepastian status pekerjaan mereka menjelang akhir masa jabatan yang telah ditentukan.

Di sisi lain, terdapat wacana dari pemerintah pusat mengenai kemungkinan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu. Terkait perkembangan ini, pemerintah Kabupaten Rejang Lebong menyatakan bahwa mereka masih menunggu petunjuk resmi dan kepastian hukum dari tingkat pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Ketidakpastian ini semakin kompleks karena mempertemukan antara evaluasi kinerja lokal dengan kemungkinan regulasi baru dari nasional. Pegawai harus siap menerima berbagai skenario mulai dari perpanjangan kontrak, pemutusan hubungan kerja, hingga potensi perubahan status ke PPPK penuh jika regulasi pusat diterapkan.