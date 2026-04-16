Evakuasi WNI Tahap Ketiga Selesai, 45 WNI Tiba di Tanah Air

Pemerintah Indonesia berhasil menyelesaikan evakuasi tahap ketiga bagi 45 WNI dari wilayah terdampak ketegangan global. Para WNI tersebut telah tiba di tanah air setelah menempuh perjalanan dari Teheran melalui Azerbaijan. Hingga kini, masih tercatat 236 WNI yang berada di Iran.

Pemerintah Indonesia telah berhasil menyelesaikan tahap ketiga evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah yang terdampak ketegangan global. Pelaksana Tugas Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, dalam keterangan pers yang digelar di Jakarta pada Kamis, 16 April 2026, merinci bahwa total 45 WNI telah berhasil dipulangkan dalam gelombang evakuasi kali ini.

Keberangkatan mereka dilakukan pada tanggal 12 April dari Teheran, Iran, menempuh jalur darat menuju Baku, Azerbaijan. Dari Baku, para WNI tersebut melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air menggunakan penerbangan komersial. Proses pemulangan ini dilaksanakan dalam tiga gelombang untuk memastikan kelancaran dan keamanan seluruh WNI yang dievakuasi. Kloter pertama, yang terdiri dari 14 orang, telah tiba di Jakarta pada tanggal 14 April. Menyusul kemudian, kloter kedua yang beranggotakan 9 orang mendarat di tanah air pada 15 April. Sementara itu, kloter ketiga dijadwalkan untuk tiba pada Kamis petang. Selain mereka, terdapat pula 13 Anak Buah Kapal (ABK) yang saat ini masih berada di Baku. Para ABK ini tengah menunggu jadwal penerbangan selanjutnya agar dapat segera kembali ke Indonesia. Setibanya di Indonesia, seluruh WNI yang berhasil dievakuasi akan diserahkan kepada dinas sosial serta badan penghubung provinsi terkait. Langkah ini diambil untuk memfasilitasi proses pemulangan mereka ke daerah asal masing-masing, memastikan mereka mendapatkan dukungan penuh setibanya di kampung halaman. Data yang dihimpun oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Teheran menunjukkan bahwa pasca selesainya evakuasi tahap ketiga ini, masih terdapat 236 WNI yang memilih untuk tetap berada di Iran. Mayoritas dari mereka adalah para pelajar dan mahasiswa yang memilih untuk melanjutkan studi mereka, dengan konsentrasi terbesar berada di Kota Qom. Sisanya adalah pekerja migran Indonesia yang bekerja di berbagai sektor, serta sebagian warga negara Indonesia yang telah menikah dengan warga setempat dan memutuskan untuk menetap di Iran. Keputusan untuk tetap tinggal di Iran ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pribadi, namun pemerintah terus memantau kondisi mereka dan siap memberikan bantuan jika diperlukan. Upaya perlindungan WNI di luar negeri, termasuk melalui prosedur evakuasi, merupakan prioritas utama Kementerian Luar Negeri RI dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia di perantauan, terlebih dalam situasi yang tidak menentu di berbagai belahan dunia. Pemerintah terus berkomitmen untuk memfasilitasi kepulangan WNI yang membutuhkan perlindungan





