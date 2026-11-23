BPBD Serang mengonfirmasi 16 karyawan selamat dari kebakaran PT Fonusa Agung Mulia. Di Kaltim, BKSDA menyiapkan translokasi badak Pari dengan kandang alami siap pakai.

Perkembangan terkini peristiwa kebakaran di kawasan industri Cikande, Kabupaten Serang, Banten, dan persiapan konservasi satwa di Kalimantan Timur mengemuka pada Minggu, 22 November 2026. Tim gabungan masih berupaya memadamkan api di PT Fonusa Agung Mulia yang dilaporkan terjadi pada Sabtu, 21 November 2026.

Evakuasi PT Fonusa Agung Mulia dan Status Karyawan

Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mengonfirmasi bahwa sebanyak 16 karyawan dinyatakan selamat dari bangunan yang terbakar. Laporan resmi menunjukkan bahwa total karyawan yang berada di dalam gedung saat insiden terjadi tercatat sebanyak 59 orang yang terdiri dari dua regu pekerja. Tim gabungan masih melakukan penanganan intensif dan validasi data korban untuk memastikan tidak ada lagi pekerja yang tertinggal.

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Korps Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas mengerahkan tim penyelamat khusus untuk membantu proses evakuasi menyusul dugaan adanya korban jiwa yang terjebak di dalam struktur pabrik. Peristiwa kebakaran ini pertama kali dilaporkan pada Sabtu, 21 November 2026 sekitar pukul 17.00 WIB dan ditangani langsung oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Banten di wilayah tersebut.

Hingga Minggu dini hari tanggal 22 November 2026, petugas gabungan masih berupaya melakukan pemadaman dan proses pendinginan area gudang yang terbakar. Mereka harus menunggu kondisi lokasi yang stabil sebelum tim penyelamat dapat memasuki area untuk melakukan penyisiran mendalam terhadap sisa korban. Proses ini memakan waktu cukup lama mengingat skala bangunan yang sangat besar.

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Kendala Teknis Pemadaman dan Runtuhnya Bangunan

Kepala Seksi Operasi Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang atau Kasiops Damkar Tubagus mengungkapkan bahwa terdapat dua kendala utama yang menghambat proses pencarian korban. Kendala pertama adalah luasnya area yang terbakar yang mencapai hampir satu hektare sehingga membutuhkan waktu penanganan yang tidak singkat untuk dikontrol secara total.

Kendala kedua adalah kondisi bangunan lantai dua yang telah ambruk dan menutup sebagian titik api yang masih menyala. Struktur lantai dua yang runtuh ke bawah secara fisik menghalangi akses masuk tim ke dalam bangunan, karena reruntuhan bangunan menumpuk di atas area yang masih terbakar. Hal ini memperlambat upaya penyisiran yang harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari bahaya sekunder.

Kesulitan akses akibat reruntuhan ini menyebabkan petugas pemadam kebakaran harus bekerja ekstra keras dalam memadamkan api di area yang sulit dijangkau. Kondisi ini juga meningkatkan risiko bagi para petugas yang berusaha memasuki lokasi untuk memastikan tidak ada pekerja yang masih tertinggal di balik puing-puing struktur bangunan.

Siap Laksanakan Translokasi Badak Pari di Kaltim

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur atau BKSDA Kaltim menyiapkan proses translokasi badak Kalimantan bernama Pari ke Suaka Badak Kelian di Kabupaten Kutai Barat. Tahapan persiapan yang paling krusial adalah pembangunan kandang alami atau paddock dan lokasi penjebakan yang masing-masing telah mencapai progres sekitar 70 persen hingga Minggu, 22 November 2026.

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Kepala BKSDA Kaltim M Ari Wibawanto menyatakan bahwa persiapan kandang alami seluas 20 hektare sudah dilakukan secara menyeluruh dan dibagi menjadi dua blok. Setiap blok memiliki luas 10 hektare dan dilengkapi dengan pagar kawat listrik yang dirancang khusus untuk menjaga keamanan satwa selama masa adaptasi dan pemindahan. Sistem ini memastikan bahwa badak tidak dapat keluar dari area yang telah ditentukan.

Strategi pembagian menjadi dua blok ini dirancang untuk mengatur pergerakan badak Pari secara bertahap. Dalam jadwal yang telah ditetapkan, badak akan berada di blok pertama selama satu pekan dan kemudian dipindahkan ke blok kedua pada pekan berikutnya. Pola rotasi ini memungkinkan pakan alami di setiap blok untuk tumbuh kembali secara alami.

Pemulihan vegetasi di setiap blok sangat penting untuk menjaga ketersediaan sumber makanan yang cukup bagi badak selama masa translokasi. Dengan sistem rotasi yang terstruktur, BKSDA Kaltim memastikan bahwa badak Pari akan mendapatkan lingkungan yang stabil dan nyaman sebelum dipindahkan secara permanen ke habitat barunya di Kabupaten Kutai Barat.