Evakuasi Dramatis Bayi di Bandung yang Kepalanya Terjebak Kaleng Biskuit

Seorang bayi di kawasan Coblong, Bandung, berhasil diselamatkan oleh tim Damkar setelah kepalanya terjebak di dalam kaleng biskuit selama lebih dari satu jam.

Sebuah peristiwa yang cukup menegangkan sekaligus menyita perhatian publik terjadi di kawasan Pleserian, Cipaganti, Coblong, Kota Bandung , Jawa Barat. Pada Kamis, 16 April 2026, seorang bayi malang mengalami insiden yang tidak terduga yakni kepalanya terjebak di dalam sebuah kaleng biskuit. Video kejadian tersebut dengan cepat menyebar luas di berbagai platform media sosial, memicu kekhawatiran dari banyak warganet yang menyaksikan kepanikan orang tua korban.

Dalam rekaman yang beredar, bayi tersebut terlihat menangis histeris karena merasa tidak nyaman dan kesakitan akibat kaleng biskuit yang menutupi seluruh bagian wajah dan kepalanya. Orang tua korban yang panik melihat kondisi anaknya tidak mampu melepaskan kaleng tersebut dengan tangan kosong, sehingga mereka segera menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Bandung untuk meminta pertolongan darurat. Tim rescue Damkar yang menerima laporan tersebut bergerak sigap menuju lokasi kejadian. Setibanya di sana, petugas segera melakukan pemetaan situasi dan menyiapkan peralatan evakuasi khusus. Proses penyelamatan dilakukan dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Mengingat korban adalah bayi, petugas harus memastikan bahwa penggunaan alat potong seperti gerinda kecil dan gunting besi tidak melukai kulit sensitif sang bayi. Kepala Bidang Penyelamatan Damkar Kota Bandung, Iman, memberikan penjelasan mendalam mengenai kronologi kejadian tersebut. Menurut keterangan Iman, insiden bermula saat sang bayi sedang bermain di dalam rumah bersama kakaknya tanpa pengawasan intensif dari orang dewasa. Tanpa disadari, kaleng biskuit yang terbuka tersebut dimasukkan ke bagian kepala sang bayi hingga akhirnya tersangkut dan tidak bisa dikeluarkan. Proses evakuasi memakan waktu cukup lama, yakni sekitar satu jam lima menit, karena petugas harus memastikan setiap sayatan pada kaleng tidak mengenai kulit bayi. Sepanjang proses tersebut, tim rescue terus berupaya menenangkan bayi yang menangis ketakutan. Setelah perjuangan panjang, kaleng biskuit akhirnya berhasil dilepaskan dalam kondisi utuh dan bayi dinyatakan selamat tanpa luka berarti. Keberhasilan ini kembali menunjukkan peran krusial Damkar yang tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam penyelamatan warga dari situasi darurat yang tidak lazim. Pihak Damkar Kota Bandung dengan tegas mengimbau kepada seluruh orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, terutama saat mereka sedang bermain. Potensi bahaya di rumah tangga sering kali berasal dari benda-benda sepele yang jika tidak diperhatikan dapat berakibat fatal bagi tumbuh kembang dan keselamatan anak-anak usia dini. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat luas agar senantiasa menjaga lingkungan bermain anak dari benda berbahaya





