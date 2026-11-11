Etihad Park Siap Sambut NYCFC Setelah Kembalinya Stadion Baru

Etihad Park, stadion berkelayakan kota New York, menandai awal baru bagi NYCFC setelah dua musim tanpa masuk playoffs. Stadion baru ini menjadi cikal bakal peningkatan dukungan dan kinerja klub di MLS.

Etihad Park di Brooklyn telah selesai dipasang balok terakhirnya, menandai fase baru bagi New York City Football Club ( NYCFC) setelah dua musim terakhir yang tidak mencatatkan masuk playoff. Penyelesaian stadion ini membawa harapan baru bagi pasar sepak bola terbesar di Amerika Serikat, yang telah tertekan oleh performa buruk klub lokal dan persaingan hiburan lainnya.

Proses Penyelesaian Stadion Etihad Park

Also read Keterpurukan Manchester United Makin Memprihatinkan, Gary Neville Soroti Aksi Pemain

Penyelesaian balok terakhir merupakan tradisi penting dalam pembangunan stadion, yang dihadiri oleh pekerja, serikat pekerja, staf klub, media, dan penggemar. Akhirnya, Etihad Park menjadi tempat tinggal baru NYCFC, menggantikan ketergantungan klub pada stadion lain di kota.

Reaksi Klub dan Penonton

NYCFC yang masuk MLS pada 2015 mengalami musim terakhirnya tanpa bermain di playoff. Meskipun hal ini menambah tekanan pada liga untuk menarik perhatian pasar terbesar, Stadion Etihad menawarkan peluang baru untuk meningkatkan pendirian klub dalam komunitas penggemar kota. Seiring dengan kemenangan MLS Cup 2021 dan final Wilayah Timur 2022, NYCFC berharap dapat menumbuhkan hubungan yang lebih kuat dengan para pendukungnya.

Peran New York Red Bulls dalam Lanskap Sepak Bola Kota

Advertisement

Red Bulls, yang juga gagal masuk playoff, mencenggam final MLS Cup pada 2024. Namun, keduanya masih berjuang melawan ketidakberesan dan persaingan dengan tim basket, bisbol, serta pertunjukan Broadway, yang memantulkan ketertarikan publik yang beralih. Penggabungan kedua klub penentu ini dalam stadion baru diharapkan akan memicu lebih banyak dukungan antar penggemar.

Tantangan Memanfaatkan Antusiasme Sepak Bola di New York

New York dikenal sebagai pusat media, hiburan, dan gaya hidup, memberi tekanan pada klub sepak bola untuk menonjol dalam persaingan tinggi. Ketersediaan stadion yang dapat dimiliki sendiri dan perekrutan pemain megah dianggap kunci untuk mengubah persepsi publik dan menstimulasi dukungan berkelanjutan.

Potensi Peningkatan Penonton dan Dukungan

NYCFC sebelumnya melaporkan lebih dari 20.000 anggota pendiri pada pertengahan 2025. Namun, data menunjukkan klub berposisi ke-12 dan Red Bulls ke-20 dalam hal penonton di Amerika Serikat. Etihad Park diharapkan dapat meningkatkan lebih banyak undangan tiket, memperkuat kepemilikan bersama, dan meningkatkan kualitas pertandingan baik dari segi pemain maupun pengalaman menonton.