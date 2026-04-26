Ester Nurumi Tri Wardoyo Sumbang Poin Ketiga untuk Indonesia di Piala Uber 2026

Ester Nurumi Tri Wardoyo berhasil mengalahkan Jesslyn Carrisia dari Australia dengan skor 21-14 dan 21-5, menyumbang poin ketiga bagi Indonesia dalam penyisihan grup C Piala Uber 2026. Kemenangan ini semakin memperkuat posisi Indonesia di puncak klasemen grup.

Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia , Ester Nurumi Tri Wardoyo , menunjukkan emosi yang meluap-luap setelah berhasil memenangkan pertandingan penting di Kejuaraan Beregu Asia 2026 pada hari Jumat, 6 Januari 2026.

Kemenangan ini terasa sangat berharga bagi Ester dan seluruh tim Indonesia. Ester berhasil mengalahkan tunggal putri Australia, Jesslyn Carrisia, dengan skor meyakinkan 21-14 dan 21-5 dalam pertandingan penyisihan grup C Piala Uber 2026. Sebelumnya, kontingen Indonesia telah mengamankan dua poin berkat kemenangan yang diraih oleh Putri Kusuma Wardani atas Tiffany Ho dan Thallita R Wiryawan atas Faye Luo, membuka jalan bagi Ester untuk memastikan kemenangan tim.

Pertandingan ini menjadi bukti peningkatan performa dan mentalitas para pemain bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Kemenangan Ester tidak hanya menyumbang poin bagi tim, tetapi juga memberikan semangat dan kepercayaan diri bagi rekan-rekannya untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dukungan dari para penggemar dan pelatih juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan ini. Setelah kemenangan Ester, pertandingan keempat akan mempertemukan pasangan ganda putri Indonesia, Amallia Cahaya Pratiwi/Siti Fadia Silva Ramadhanti, melawan pasangan ganda putri Australia, Gronya Sommerville/Angela Yu.

Pertandingan ini diharapkan dapat kembali menyumbang poin bagi Indonesia dan memperkuat posisi mereka di puncak klasemen grup C. Ester Nurumi Tri Wardoyo langsung menunjukkan dominasinya sejak awal pertandingan melawan Jesslyn Carrisia. Ia berhasil meraih enam poin pertama dengan permainan cepat dan agresif, menciptakan jarak yang signifikan dari lawannya. Ester terus meningkatkan tempo permainannya dan mencapai kedudukan 10-1 sebelum unggul di interval pertama dengan skor 11-1. Kecepatan dan ketepatan pukulan Ester membuat Jesslyn kesulitan untuk mengembangkan permainannya.

Meskipun Jesslyn mencoba untuk keluar dari tekanan dan meraih beberapa poin beruntun, mengubah kedudukan menjadi 7-13, Ester tetap tenang dan fokus pada strateginya. Ia kembali meraih dua poin beruntun pada kedudukan 15-7, memperlebar keunggulannya. Ester terus melancarkan kombinasi permainan cepat, drop shot yang akurat, dan smash keras yang sulit diantisipasi oleh Jesslyn. Meskipun Jesslyn mampu meladeni beberapa serangan Ester, ia tetap kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dan ketepatan pukulan pemain Indonesia tersebut.

Ester memulai gim kedua dengan sangat baik, kembali unggul lima poin lebih dulu atas Jesslyn Carrisia. Ia terus menekan lawannya dengan permainan cepat dan smash keras, menciptakan keunggulan yang semakin besar. Setelah interval gim kedua, Ester semakin meningkatkan intensitas serangannya dan berhasil unggul 13-3. Jesslyn sempat menambah poin pada kedudukan 4-14, tetapi Ester tidak memberikan kesempatan bagi lawannya untuk mengejar.

Ia kembali tancap gas dengan meraih lima poin beruntun, mengubah kedudukan menjadi 19-4. Jesslyn hanya mampu menambah satu poin sebelum Ester menutup gim kedua dengan skor 21-5, menyumbang poin ketiga yang sangat berharga bagi Indonesia dalam laga grup C Piala Uber 2026 melawan Australia. Kemenangan ini menjadi bukti kualitas dan dedikasi Ester Nurumi Tri Wardoyo sebagai salah satu pemain bulu tangkis tunggal putri terbaik Indonesia. Ia menunjukkan mentalitas juara yang kuat dan kemampuan untuk tampil maksimal di bawah tekanan.

Kemenangan ini juga menjadi modal penting bagi tim Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih baik di Piala Uber 2026.





