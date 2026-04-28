Ester Nurumi Tri Wardoyo Pastikan Kemenangan Indonesia Atas Taiwan di Uber Cup 2026

Ester Nurumi Tri Wardoyo menjadi penentu kemenangan Indonesia atas Taiwan dalam laga penentuan Juara Grup C Uber Cup 2026 setelah mengalahkan Huang Yu Hsun melalui rubber game.

Tim Uber Indonesia berhasil mengamankan kemenangan dramatis atas Taiwan dalam pertandingan penentuan di Grup C Uber Cup 2026 yang berlangsung di Forum Horsens, Denmark, pada Selasa, 28 April 2026.

Kemenangan ini diraih berkat perjuangan keras seluruh pemain, namun pahlawan utama dalam pertandingan ini adalah Ester Nurumi Tri Wardoyo. Ester berhasil memastikan kemenangan Indonesia dengan skor akhir 3-2 setelah melalui pertarungan sengit tiga game melawan Huang Yu Hsun. Pertandingan ini menjadi bukti ketangguhan mental dan kemampuan adaptasi Ester di bawah tekanan. Indonesia memulai pertandingan dengan baik melalui kemenangan yang diraih oleh Putri Kusuma Wardani di partai pertama.

Namun, momentum ini tidak bertahan lama karena tim Indonesia harus mengakui keunggulan Taiwan di dua pertandingan berikutnya. Kekalahan ini tentu saja memberikan tekanan besar bagi tim Merah Putih, mengingat pertandingan ini sangat menentukan untuk lolos ke babak selanjutnya. Harapan Indonesia kembali menyala setelah pasangan ganda putri Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui pertandingan yang juga berlangsung sangat ketat dan memakan waktu 64 menit.

Kemenangan Rachel/Febi ini memberikan semangat baru bagi tim dan membuka jalan bagi Ester untuk mengamankan kemenangan bagi Indonesia. Pertandingan antara Ester dan Huang Yu Hsun menjadi penentu akhir. Huang memulai pertandingan dengan sangat agresif, langsung mencetak tiga poin berturut-turut dan menekan Ester sejak awal. Ester berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan, namun beberapa kesalahan dalam membaca arah bola dan melakukan antisipasi membuat Huang mampu mempertahankan keunggulannya.

Huang berhasil mencapai interval dengan keunggulan yang cukup signifikan, memaksa Ester untuk bekerja lebih keras di sisa game pertama. Meskipun Ester mencoba untuk mengejar, Huang mampu mengontrol permainan dan akhirnya memenangkan game pertama dengan skor 21-15. Di game kedua, Ester menunjukkan peningkatan dalam permainannya. Ia mampu lebih fokus dan mengurangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan di game pertama.

Ester bermain lebih sabar dan memanfaatkan celah dalam pertahanan Huang. Pertandingan berlangsung lebih seimbang, dengan kedua pemain saling mengejar poin. Ester berhasil membalikkan keadaan dan memenangkan game kedua dengan skor yang cukup meyakinkan. Game ketiga menjadi penentuan.

Kedua pemain menampilkan permainan terbaik mereka, saling menyerang dan bertahan dengan intensitas tinggi. Ester menunjukkan ketenangan dan kepercayaan diri yang luar biasa, mampu mengatasi tekanan dan bermain sesuai dengan strategi yang telah disiapkan. Pertandingan berlangsung sangat menegangkan, dengan kedua pemain saling berkejar-kejaran poin hingga menit-menit terakhir. Pada akhirnya, Ester berhasil memanfaatkan momentum dan memenangkan game ketiga dengan skor yang tipis, memastikan kemenangan bagi Indonesia dengan skor akhir 3-2.

Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi tim Uber Indonesia, mengamankan posisi mereka sebagai juara Grup C dan membuka jalan menuju babak selanjutnya. Performa Ester Nurumi Tri Wardoyo dalam pertandingan ini patut diacungi jempol, menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pemain tunggal putri terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Kemenangan ini juga menjadi bukti kerja keras dan dedikasi seluruh pemain dan pelatih tim Uber Indonesia.

Semoga dengan kemenangan ini, tim Uber Indonesia dapat terus berprestasi dan meraih hasil yang lebih baik lagi di turnamen Uber Cup 2026





