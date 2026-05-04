ESG-IN dan IDCTA Tandatangani MoU untuk Transformasi Digital Pasar Kredit Karon Indonesia

ESG-IN dan Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) secara resmi menandatangani MoU untuk mempercepat pengembangan ekosistem kredit karbon yang terdigitalisasi, transparan, dan berbasis data terverifikasi di Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan akan mendorong pertumbuhan pasar karbon nasional dan mendukung pencapaian target Net Zero Emission.

Penandatanganan MoU antara Chief Executive Officer ESG-IN , Brandon Keam, dan Ketua IDCTA , Riza Suarga, di Jakarta Selatan pada Senin, 4 Mei 2026, menandakan langkah strategis dalam pengembangan ekosistem kredit karbon di Indonesia.

ESG-IN, platform global terkemuka untuk The World's ESG Action Network, dan Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) secara resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk mempercepat transformasi digital, transparansi, dan verifikasi data dalam pasar karbon nasional. Acara penandatanganan ini dihadiri oleh para pemimpin kedua organisasi, yang menegaskan komitmen bersama untuk mendorong inovasi berkelanjutan dan aksesibilitas bagi proyek-proyek hijau di seluruh Indonesia.

Brandon Keam, CEO ESG-IN, menyatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari visi perusahaan untuk menciptakan jaringan aksi ESG global yang terdigitalisasi dan transparan. Dengan menggabungkan tiga komponen utama ESG-IN—Global ESG Action Network, Verified ESG Data & NFT Marketplace, dan ESG Credit Portfolio & Consulting—perusahaan berharap dapat mempercepat pertumbuhan pasar karbon Indonesia dan membuka peluang investasi hijau yang signifikan.

Keam juga menegaskan komitmen ESG-IN untuk menjadi mitra jangka panjang bagi ribuan proyek hijau dan komunitas lokal dalam perjalanan menuju Net Zero Emission. Selain itu, ESG-IN berupaya memberdayakan individu untuk menjadi ESG Hero dan pemimpin lingkungan melalui teknologi inovatif. Di sisi lain, Riza Suarga, Ketua IDCTA, mengungkapkan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan bukti komitmen dalam mengakselerasi transformasi digital pasar karbon Indonesia.

Platform Digital MRV berbasis AI dan teknologi blockchain ESG-IN akan membantu anggota IDCTA dan proyek-proyek hijau di Indonesia untuk mencapai standar internasional dalam pelaporan emisi dan sertifikasi kredit karbon. Suarga percaya bahwa kolaborasi ini akan menjadi game-changer dalam pengembangan pasar karbon yang sehat, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia, sekaligus membuka peluang bagi komunitas lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari aksi lingkungan mereka.

IDCTA, dengan jaringan luas yang mencakup ribuan proyek hijau, perusahaan, dan institusi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, pertanian berkelanjutan, dan ekonomi sirkular, terus berperan aktif dalam advokasi kebijakan, capacity building, dan pengembangan standar pasar karbon Indonesia. ESG-IN telah membangun kemitraan dengan ribuan ESG Banks, termasuk bank sampah, dan terus mengembangkan ekosistem ekonomi hijau yang berkelanjutan di seluruh dunia.

Platform ini mendukung pencapaian target Net Zero Emission dan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui teknologi AI dan blockchain yang inovatif. Sementara itu, IDCTA berfokus pada pengembangan pasar karbon yang transparan dan berkelanjutan, dengan tujuan mendorong partisipasi aktif dari berbagai sektor dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi antara ESG-IN dan IDCTA diharapkan akan memperkuat kerangka kerja teknologi dan regulasi, sehingga memungkinkan proyek-proyek hijau di Indonesia untuk berkembang dengan lebih efisien dan berdampak positif bagi lingkungan





