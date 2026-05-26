ESDM Tetapkan Daerah Penghasil dan Pengolah Minerba Tahun 2026 sebagai Dasar Dana Bagi Hasil

Kementerian ESDM mengesahkan penetapan wilayah penghasil dan pengolah sumber daya mineral dan batubara 2026. Keputusan ini menjadi landasan Dana Bagi Hasil di sektor minerba, dengan Fokus pada Kalimantan Timur sebagai penerima iuran tertinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) pada hari Selasa, 26 Mei 2026, secara resmi mengumumkan penetapan daerah penghasil dan pengolah sumber daya alam mineral serta batubara untuk tahun anggaran 2026.

Keputusan ini disahkan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 157. K/KU.01/MEM. S/2026 dan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH) di sektor minerba. Langkah ini diambil untuk menstrukturkan kebijakan pengelolaan dan pendistribusian penerimaan produksi serta penerimaan iuran tetap yang dihasilkan dari eksploitasi sumber daya alam bergizi di seluruh wilayah Indonesia.

Pada bagian pertama diktum, Menteri ESDM secara khusus menegaskan bahwa wilayah-wilayah yang akan menjadi daerah penghasil maupun pengolah sumber daya alam mineral dan batubara sepanjang tahun 2026 sudah terdefinisi secara komprehensif. Ini dirancang agar setiap kabupaten, kota, maupun provinsi yang memiliki potensi mineral dapat memperoleh hak pengelolaan serta mendapatkan kontribusi finansial yang adil.

Diktum kedua memicu perhatian publik karena secara rinci mengindikasikan volume dan kesatuan wilayah yang terlibat: daerah penghasil iuran tetap jumlahnya mencakup tiga provinsi, 315 kabupaten, dan 20 kota. Sedangkan daerah penghasil iuran produksi atau royalti meliputi satu provinsi, 99 kabupaten, dan enam kota. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan strategi fiskal antara daerah berbasis iuran tetap dan daerah berbasis iuran produksi.

Perbedaan ini kembali memuat prinsip bahwa daerah dengan potensi ekstraksi yang lebih besar dan lebih berkelanjutan akan mendapat rancangan iuran produksi yang lebih besar, sehingga silsilah kepemilikan dan profitabilitas dapat diselaraskan dengan kondisi ekonomi masing-masing wilayah. Sementara itu, diktum ketiga memuat penetapan wilayah sebagai daerah pengolah sumber daya alam mineral. Empat kabupaten dikonfirmasi untuk menjadi daerah pengolah, yaitu yang telah diuraikan dalam Lampiran II keputusan tersebut.

Menariknya, data penerimaan iuran produksi dan royalti tahun 2026 menunjukkan bahwa Kalimantan Timur menempati posisi tertinggi dengan total penerimaan mencapai Rp25,67 triliun. Diikuti oleh Kalimantan Selatan dengan Rp14,39 triliun dan Kalimantan Tengah yang mendapatkan Rp8,64 triliun. Angka-angka ini menunjukkan seberapa penting wilayah ini bagi sektor minerba nasional, sekaligus menggarisbawahi urgensi penerapan kebijakan penataan dan regulasi lebih lanjut untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan.

Penerapan keputusan ini diharapkan tidak hanya menstabilkan arus pendapatan bagi rumah tangga di daerah penghasil tetapi juga memberikan kontribusi bagi pembangunan infrastruktur dan sosial ekonomi di tingkat daerah. Secara keseluruhan, keputusan ESDM ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola dan memperkaya sektor minerba dengan struktur yang transparan dan merata. Dengan adanya basis hukum yang jelas, dapat dipastikan bahwa proses penyaluran pendapatan melalui Dana Bagi Hasil menjadi lebih terarah.

Dalam jangka panjang, harapannya keputusan ini dapat menjadi landasan bagi daerah-daerah penghasil dan pengolah untuk berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan berkelanjutan, memaksimalkan potensi internal mereka, dan memperkuat keunggulan Indonesia sebagai produsen bahan bakar dan mineral ternak. Dengan diberlakukannya regulasi ini, stakeholder dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pengusaha, pemerintah daerah, hingga masyarakat adat, diharapkan dapat saling berkoordinasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penyusunan kebijakan ini juga diharapkan dapat menekan potensi konflik tanah dan meminimalkan konflik industri dengan memperjelas hak kepemilikan dan tanggung jawab lingkungan yang bersangkutan. Ajakan bersama kepada semua pihak untuk menyesuaikan operasi mereka dengan rencana kebijakan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif sekaligus menumbuhkembangkan potensi ekonomi nasional di sektor mineral.





