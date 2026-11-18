Kementerian ESDM menegaskan tidak ada izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon. PT Antam menghentikan operasi tambang Cibaliung sejak 2022 demi konservasi badak Jawa.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklarifikasi secara tegas bahwa tidak ada izin kegiatan penambangan yang berlaku di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Klarifikasi ini dikeluarkan untuk merespons kekhawatiran publik terkait munculnya peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang mencakup sebagian perairan di sekitar lokasi konservasi badak Jawa tersebut di Kabupaten Pandeglang, Banten. Penegasan resmi ini menjadi krusial untuk memisahkan antara zona konservasi yang dilindungi secara ketat dengan rencana administratif wilayah pertambangan mineral di laut yang lebih luas.

Posisi Resmi Kementerian ESDM soal WUP

Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang diterbitkan baik untuk wilayah perairan di sekitar taman nasional maupun di daratan kawasan konservasi itu sendiri. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa keberadaan WUP di sebagian perairan sekitar Ujung Kulon tidak secara otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan aktivitas penambangan di dalam batas taman nasional. Penetapan wilayah sebagai WUP merupakan langkah administratif awal yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk kemudian menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), namun hal ini tidak setara dengan pemberian izin eksplorasi atau eksploitasi.

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Proses penetapan wilayah pertambangan di perairan Banten sebenarnya telah melalui tahapan panjang yang dimulai sejak tahun 2013. Pada saat itu, Pemerintah Provinsi Banten mengusulkan termasuk WUP di perairan laut Banten. Usulan awal tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Pemprov Banten kembali mengajukan usulan resmi melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan kedua ini kemudian diakomodasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Kemudian, penetapan wilayah pertambangan ini kembali diperbarui melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Terbaru, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulangi penetapan tersebut sambil memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai dengan usulan pemerintah daerah. Keputusan tersebut menetapkan tiga klasifikasi wilayah pertambangan, yakni Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Meskipun peta WUP terlihat masuk dalam area tertentu, kawasan daratan Taman Nasional Ujung Kulon tetap berada di luar area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan.

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Status Operasi PT Cibaliung Sumberdaya

Di Kabupaten Pandeglang, Banten, aktivitas pertambangan emas sebelumnya dikelola oleh PT Cibaliung Sumberdaya, sebuah perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT Aneka Tambang (Antam). PT Antam mengakuisisi 95 persen saham PT Cibaliung Sumberdaya dari perusahaan asal Australia pada tahun 2009. Perusahaan tersebut mulai beroperasi pada tahun 2010 dengan kegiatan eksplorasi dan pengembangan. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim PT Antam per 30 September 2026, kepemilikan Antam atas PT Cibaliung Sumberdaya telah mencapai 100 persen.

Perusahaan tersebut memiliki konsesi area penambangan seluas 5.302 hektare di Kabupaten Pandeglang. Lokasi konsesi ini pernah ditetapkan sebagai objek vital nasional melalui keputusan terkait, namun perlu dibedakan dengan batas kawasan konservasi karena aktivitas pertambangan tidak berlangsung di dalam taman nasional. Izin pengolahan dan pemurnian PT Cibaliung Sumberdaya berdasarkan SK Bupati Pandeglang Nomor 541.23/Kep.747-BPPT/2013 berlaku hingga 3 Mei 2025. Namun, dalam perkembangan terbaru, PT Antam memastikan bahwa kegiatan pertambangan di lokasi tersebut telah dihentikan sepenuhnya sejak tahun 2022.

Corporate Secretary Antam, Wisnu Danandi Haryanto, menyatakan bahwa perusahaan tidak lagi melakukan kegiatan produksi maupun eksploitasi di lokasi tambang Cibaliung. Ia menyampaikan bahwa PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) telah menghentikan seluruh kegiatan penambangan sejak tahun 2022 dan kegiatan yang saat ini dilaksanakan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pascatambang. Wisnu juga memastikan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Cibaliung Sumberdaya telah dikembalikan kepada pemerintah pada tahun 2022. Antam juga menegaskan bahwa tidak memiliki rencana untuk membuka kembali kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Konsekuensi bagi Konservasi Badak Jawa

Kekhawatiran mengenai rencana penetapan wilayah pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon ini turut dikaitkan dengan upaya pembangunan habitat kedua untuk badak Jawa. Rencana tersebut disebut sebagai upaya strategis untuk mengurangi risiko kepunahan spesies langka tersebut akibat ancaman bencana alam dari Gunung Anak Krakatau. Namun, adanya persepsi bahwa aktivitas penambangan akan berlangsung di kawasan konservasi memicu penolakan dari berbagai pihak yang prihatin dengan ekosistem taman nasional.

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Klarifikasi dari Kementerian ESDM dan PT Antam bertujuan untuk meredam kecemasan tersebut dengan menegaskan batas yang jelas antara zona industri mineral di laut dengan zona konservasi darat. Relokasi badak Jawa untuk habitat kedua masih menunggu kajian lebih lanjut dari para ahli dan pemangku kepentingan terkait. Dengan status PT Cibaliung Sumberdaya yang telah menghentikan operasi dan mengembalikan izinnya, potensi gangguan aktivitas industri terhadap habitat badak Jawa di Ujung Kulon dapat diminimalisir. Publik dapat memastikan bahwa upaya konservasi badak Jawa tetap menjadi prioritas utama tanpa interferensi izin tambang aktif di dalam kawasan perlindungan tersebut.