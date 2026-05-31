ESDM Buka Peluang Impor Minyak dari Rusia untuk Ketahanan Energi Nasional

Kementerian ESDM melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberikan wewenang kepada BLU seperti Lemigas untuk mengimpor minyak, termasuk dari Rusia, guna memperkuat cadangan energi nasional dan merespons keadaan darurat.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB Lemigas ) untuk mengimpor minyak, termasuk dari Rusia , setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026.

Peraturan ini mengatur tentang Pengadaan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak dan/atau Liquified Petroleum Gas (LPG) untuk Ketahanan Energi Nasional. Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menjelaskan bahwa berdasarkan aturan tersebut, selain pengadaan impor oleh badan usaha milik negara (BUMN) seperti yang sudah berjalan selama ini, pemerintah juga memberikan kewenangan kepada Badan Layanan Umum (BLU) di bidang energi untuk melakukan impor. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional dengan diversifikasi sumber pasokan dan meningkatkan cadangan strategis.

Aturan tersebut tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026. Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan impor oleh BLU di sektor energi dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama. BLU dapat melakukan impor berdasarkan perjanjian kerja sama, baik kerja sama antarpemerintah maupun kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan pemasok di luar negeri.

Namun, Peraturan Presiden ini juga memberikan fleksibilitas bagi BLU untuk melakukan pengadaan impor di luar kesepakatan kerja sama tersebut, khususnya untuk memenuhi cadangan penyangga energi dan cadangan operasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (6) dan (7). Ketentuan ini memungkinkan BLU untuk bertindak cepat dalam situasi darurat tanpa harus terikat pada perjanjian yang sudah ada sebelumnya.

Lebih lanjut, Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 memberikan ruang bagi BLU maupun Pertamina untuk melakukan pengadaan impor dalam keadaan mendesak meskipun terdapat perbedaan harga berdasarkan jumlah, jenis produk, negara asal, dan waktu pengiriman, sesuai kesepakatan kontrak pembelian. Keadaan mendesak ini ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang minyak dan gas bumi, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan demikian, impor minyak dari Rusia yang direncanakan mencapai 150 juta barel secara bertahap hingga akhir tahun dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan storage dan kebutuhan energi dalam negeri. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan energi Indonesia di tengah fluktuasi harga minyak global dan ketidakpastian geopolitik. Pemerintah juga akan terus memonitor pelaksanaan impor agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Namun, langkah ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap industri dalam negeri dan kebijakan energi jangka panjang. Para pengamat energi menilai bahwa diversifikasi sumber impor perlu diimbangi dengan pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan adanya Peraturan Presiden ini, Indonesia menunjukkan keseriusannya dalam mengelola cadangan energi nasional secara lebih fleksibel dan responsif. BLU di sektor energi, termasuk Lemigas, diharapkan dapat menjalankan peran strategis ini dengan transparan dan akuntabel.

Ke depan, pemerintah akan terus mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan bahwa impor minyak bumi tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek tetapi juga mendukung transisi energi yang berkelanjutan





