Erupsi Gunung Semeru Luncurkan Awan Panas ke Besuk Kobokan Siang Ini

Gunung Semeru meletus di Lumajang pada Sabtu dini hari meluncurkan awan panas guguran sejauh 5,5 kilometer ke Besuk Kobokan tanpa dampak signifikan.

Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, kembali menunjukkan aktivitas vulkanik yang signifikan pada Sabtu dini hari tanggal 7 November 2026. Observasi visual yang dilakukan melalui CCTV di Pos Pengamatan Gunung Semeru mencatat adanya letusan yang meluncurkan awan panas guguran menuju arah tenggara. Fenomena alam ini terjadi di wilayah yang sangat dekat dengan permukiman, tepatnya di sepanjang aliran Sungai Besuk Kobokan, yang merupakan jalur utama bagi potensi aliran lava dan lahar.

Mekanisme Erupsi dan Data Vulkanologi Detail

Menurut laporan resmi yang dirilis oleh Sigit Rian Alfian, petugas di Pos Pengamatan Gunung Semeru, letusan tersebut tepatnya terjadi pada pukul 00.11 Waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan tercatat mencapai sekitar satu kilometer di atas puncak gunung yang berada pada elevasi 4.676 meter di atas permukaan laut. Durasi erupsi berlangsung selama enam menit dengan volume material yang cukup besar.

Also read Semeru Luncurkan Awan Panas Guguran Sejauh 4,5 Kilometer

Rekaman seismogram dari Pos Pengamatan mencatat amplitude maksimum sebesar 33 milimeter selama peristiwa tersebut berlangsung. Selain awan panas, kolom abu vulkanik teramati berwarna kelabu tebal dan terpapar angin yang menyebabkan dispersi ke arah selatan serta barat daya. Kondisi atmosfer dan kecepatan angin saat itu memainkan peran penting dalam menentukan sebaran abu vulkanik di wilayah sekitarnya.

Posisi Resmi BPBD dan Dampak Sosial Masyarakat

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lumajang, Isnugroho, memberikan klarifikasi bahwa aktivitas erupsi dan luncuran awan panas guguran tidak menyebabkan gangguan berarti terhadap kehidupan warga di lereng Gunung Semeru. Status siaga tersebut tidak mengubah ritme aktivitas warga karena zona merah yang berisiko tinggi terhadap bencana erupsi telah dinyatakan steril dari adanya permukiman atau aktivitas masyarakat.

Advertisement

Isnugroho menekankan bahwa tidak ada dampak negatif yang tercatat akibat erupsi disertai Awan Panas Guguran pada pagi hari tersebut. Masyarakat dapat继续进行 aktivitas mereka secara normal tanpa kekhawatiran akan terdampak langsung oleh letusan, selama mereka berada di luar zona larangan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Tim Reaksi Cepat BPBD Lumajang terus berada dalam posisi siaga.

Jarak Larangan Zona Aman dan Pengawasan Lapangan

Sebagai bagian dari protokol keselamatan, BPBD Lumajang memberlakukan zona larangan ketat dengan radius 13 kilometer dari puncak gunung. Larangan ini mencakup seluruh aktivitas di sepanjang aliran Besuk Kobokan. Selain itu, warga juga dilarang mendekat dalam radius 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan guna mengantisipasi luncuran awan panas dan aliran lahar yang berpeluang mencapai jarak 17 kilometer dari puncak.

Keamanan tambahan juga diterapkan dengan melarang aktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru. Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari bahaya lontaran batu pijar yang sangat berbahaya dan dapat meluncur keluar dari kawah secara tiba-tiba. Pengawasan di lapangan diperkuat oleh gabungan Tim Reaksi Cepat BPBD bersama aparat Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia di Pos Pantau Curah Kobokan serta Oro-Oro Ombo.

Prosedur Tanggap Darurat dan Wilayah Rawan Laar

Gunung Semeru saat ini masih berada dalam status Siaga atau Level III, yang memerlukan kewaspadaan ekstra dari seluruh lapisan masyarakat. BPBD Lumajang secara tegas mengimbau warga agar tetap siaga terhadap berbagai dampak vulkanik seperti luncuran awan panas, guguran lava, dan aliran lahar di sepanjang lembah serta aliran sungai yang berhulu di puncak gunung. Elevasi gunung tersebut mencapai 3.676 meter di atas permukaan laut pada titik-titik tertentu.

Advertisement

Wilayah yang paling diwaspadai meliputi sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat. Potensi lahar juga mengancam sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Erupsi pada Jumat sore tanggal 6 November 2026 sebelumnya juga meluncurkan awan panas sejauh 5 kilometer ke arah Besuk Kobokan, yang menunjukkan tren aktivitas vulkanik yang konsisten dan memerlukan pemantauan berkelanjutan.