Erupsi Gunung Semeru 12 November 2026 Capai 1 Km di Atas Puncak

Gunung Semeru erupsi berulang pada 12 November 2026. Kolom abu mencapai ketinggian 1 kilometer. PVMBG tetapkan status Siaga dan terbitkan larangan akses radius 13 km.

Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang di Jawa Timur mengalami serangkaian letusan vulkanik pada Kamis, 12 November 2026. Observasi menunjukkan bahwa aktivitas erupsi tersebut menghasilkan kolom abu yang menjulang tinggi hingga mencapai jarak satu kilometer di atas puncak kawah pada pagi hari.

Riwayat Erupsi Berulang Pagi Hari

Observasi resmi dari Pos Pengamatan Gunung Semeru mencatat bahwa letusan pertama terjadi pada pukul 04.48 WIB. Pada momen ini, tinggi kolom letusan teramati mencapai sekitar 700 meter di atas puncak dengan warna abu kelabu berintensitas tebal yang bergerak menuju arah barat daya. Data seismograf mencatat amplitudo maksimum sebesar 22 mm dengan durasi getaran selama 126 detik.

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Kegiatan letusan berlanjut pada pukul 06.09 WIB dengan karakteristik serupa, yaitu kolom letusan setinggi 700 meter. Kolom abu pada erupsi kedua ini berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan bergerak ke arah selatan. Laporan resmi dari petugas menyebutkan bahwa aktivitas erupsi masih berlangsung hingga saat data disampaikan.

Pos Pengamatan Gunung Semeru kembali melaporkan adanya letusan pada pukul 06.30 WIB. Tinggi kolom letusan teramati mencapai sekitar 600 meter di atas puncak. Aktivitas vulkanik kemudian meningkat kembali pada pukul 07.29 WIB dengan tinggi kolom yang mencapai 900 meter dan arah pergerakan abu ke selatan dengan intensitas sedang.

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Letusan lanjutan juga terjadi pada pukul 07.39 WIB dengan tinggi kolom sekitar 400 meter di atas puncak. Puncak intensitas erupsi tercatat pada pukul 07.57 WIB, di mana kolom letusan mencapai ketinggian 1 kilometer di atas puncak dengan warna abu putih hingga kelabu berintensitas sedang menuju arah selatan.

Pemberlakuan Status Siaga Level III

Petugas Pos Pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mengonfirmasi bahwa Gunung Semeru saat ini berada dalam Status Level III atau Siaga. Status ini mewajibkan seluruh masyarakat dan wisatawan untuk mematuhi larangan ketat terkait aktivitas di sekitar wilayah berbahaya.

Larangan mutlak diterapkan untuk segala jenis aktivitas di sektor tenggara, khususnya di sepanjang aliran Besuk Kobokan dengan radius maksimal 13 kilometer dari puncak. Puncak erupsi menjadi titik pusat yang menentukan batasan aman bagi pengunjung dan warga sekitar.

Di luar radius 13 kilometer, masyarakat tetap tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai sepanjang Besuk Kobokan. Area ini dinyatakan berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar yang dapat mencapai jarak hingga 17 kilometer dari puncak.

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Risiko Lontaran Batu dan Aliran Lahar

Keamanan publik juga diatur dengan radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Semeru. Zona ini dinyatakan sangat rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar yang dapat membahayakan nyawa siapa pun yang berada di dalam lingkaran tersebut.

Liswanto juga mengimbau masyarakat untuk selalu mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, serta aliran lahar di sepanjang aliran sungai dan lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru. Perhatian khusus ditujukan pada wilayah Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat.

Potensi bahaya lahar juga membentang ke sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Petugas terus memantau kondisi vulkanik untuk memastikan tidak terjadi peningkatan aktivitas yang membahayakan kehidupan masyarakat di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang.