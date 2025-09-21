Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki: Lima Jadwal Penerbangan Dibatalkan, Status Awas Ditetapkan

Aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki menyebabkan pembatalan jadwal penerbangan di Labuan Bajo dan peningkatan status menjadi Awas. Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi bahaya.

Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo, Labuan Bajo , Bapak Ceppy Triono, mengumumkan bahwa total lima jadwal penerbangan telah dibatalkan sebagai akibat langsung dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Bapak Ceppy melalui komunikasi di Labuan Bajo , Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu.

Beliau menjelaskan bahwa pembatalan tersebut berdampak pada rute penerbangan menuju Kabupaten Ende dan Bajawa, yang dilayani oleh maskapai penerbangan Wings Air. Dari kelima jadwal penerbangan yang terdampak, tiga di antaranya telah resmi dibatalkan, sementara dua jadwal lainnya direncanakan akan diterbangkan pada hari Minggu, tanggal 21 September. Bapak Ceppy juga menekankan bahwa Bandara Internasional Komodo, Labuan Bajo, hingga saat ini masih beroperasi seperti biasa tanpa gangguan, dan bandara tetap bebas dari sebaran abu vulkanik berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan metode paper test. Pemeriksaan ini dilakukan secara berkala untuk memastikan keamanan penerbangan. Namun, beliau menambahkan bahwa situasi dapat berubah sewaktu-waktu, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi Laki-laki yang terus mengalami erupsi, sehingga pemantauan intensif tetap dilakukan. Hal ini menunjukkan komitmen UPBU Komodo dalam menjaga keselamatan dan keamanan penerbangan di tengah situasi yang dinamis.\Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur mengalami serangkaian erupsi yang cukup intensif. Dalam periode pengamatan selama enam jam, dimulai dari pukul 12.00 WITA hingga pukul 18.00 WITA pada hari Sabtu, tercatat sebanyak tujuh kali erupsi terjadi. Laporan dari Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Gunung Lewotobi Laki-laki, Bapak Yosef S Mboro, yang diterima di Labuan Bajo pada hari Sabtu, merinci bahwa enam dari tujuh letusan tersebut menghasilkan kolom abu setinggi 1.000 hingga 2.500 meter, dengan warna asap yang dominan kelabu. Visibilitas di sekitar gunung bervariasi, mulai dari jelas hingga tertutup kabut pada level 0-II. Tekanan asap kawah teramati dalam rentang sedang hingga kuat, dengan intensitas yang tebal, mencapai ketinggian 1.500 hingga 3.000 meter di atas puncak kawah. Kondisi meteorologi saat pengamatan menunjukkan cuaca cerah dan berawan, dengan angin yang bertiup lemah ke arah barat dan barat laut. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 26 derajat Celcius. Informasi ini sangat penting untuk memantau pergerakan abu vulkanik dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar, termasuk potensi bahaya bagi penerbangan dan aktivitas masyarakat.\Sehubungan dengan aktivitas vulkanik yang meningkat, saat ini Gunung Lewotobi Laki-laki telah ditetapkan dalam Status Level IV (Awas). Menanggapi hal ini, pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat dan pengunjung untuk menunda segala aktivitas di dalam radius enam kilometer dari pusat erupsi, serta tujuh kilometer pada sektor barat daya hingga timur laut. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, mengikuti arahan dari pemerintah daerah, dan menghindari penyebaran informasi yang tidak jelas sumbernya. Selain itu, kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar hujan sangat ditekankan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Lewotobi Laki-laki, terutama ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Daerah-daerah yang perlu diwaspadai meliputi Desa Dulipali, Padang Pasir, Nobo, Nurabelen, Klatanlo, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Bagi masyarakat yang terdampak hujan abu vulkanik, penggunaan masker atau penutup hidung dan mulut sangat dianjurkan untuk melindungi sistem pernapasan dari bahaya abu vulkanik. Pemerintah daerah dan instansi terkait terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan informasi terkini kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan masyarakat di tengah situasi yang berpotensi membahayakan





