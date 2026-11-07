Erupsi Gunung Bromo November 2026: Status Waspada dan Dampak Wisata

Gunung Bromo meletus 5 November 2026 dengan kolom abu 500 meter. Status Level II Waspada berlaku. Wisata masih buka namun akses kawah dibatasi radius 1 km demi keselamatan.

Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, resmi mengalami erupsi vulkanik pada Kamis, 5 November 2026, sekitar pukul sore hari. Letusan ini menandai kejadian pertama gunung berapi aktif tersebut sepanjang tahun 2026. Hasil pengukuran menunjukkan tinggi kolom letusan mencapai 500 meter di atas puncak kawah yang menjulang setinggi 2.829 meter dari permukaan laut.

Rincian Teknis Erupsi dan Status Waspada

Heruningtyas Desi Purnamasari, Ketua Tim Kerja Gunung Api Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), memberikan rincian teknis mengenai peristiwa tersebut. Data pemantauan seismograf mencatat amplitudo maksimum 23 milimeter dengan durasi getaran selama 46 detik. Kolom abu yang terbentuk berwarna kelabu dengan intensitas bervariasi dari tipis hingga tebal, dan secara dominan bergerak mengarah ke barat.

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Sebagai respons terhadap aktivitas ini, status Gunung Bromo resmi dinaikkan atau dipertahankan pada Level II atau Waspada. Status ini berlaku hingga pen laporan diterbitkan pada 6 November 2026. Meski tidak ada korban jiwa yang dilaporkan hingga saat ini, PVMBG menekankan bahwa potensi erupsi susulan masih sangat terbuka untuk diantisipasi.

Protokol Keselamatan dan Larangan Akses Kawah

Tim Kerja Gunung Api PVMBG mengeluarkan rekomendasi keselamatan yang tegas berupa larangan total aktivitas manusia dalam radius 1 kilometer dari pusat kawah aktif. Larangan ini mencakup area tangga menuju kawah hingga sebagian kawasan lautan pasir yang menjadi destinasi populer wisatawan.

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Rudijanta Tjahja Nugraha, Kepala Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), memastikan bahwa kawasan wisata tidak ditutup sepenuhnya. Namun, pengawasan diperketat dengan pembatasan ketat pada zona berisiko tinggi. Wisatawan dan pelaku usaha diimbau mematuhi ketentuan zona aman yang ditetapkan oleh pengelola demi mencegah tragedi yang tidak diinginkan.

Para ahli vulkanologi juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap kemungkinan erupsi freatik. Ancaman ini dapat muncul secara tiba-tiba tanpa didahului oleh peningkatan aktivitas kegempaan yang signifikan. Ingatan sejarah mencatat peristiwa pada Juli 2019 saat Bromo mengalami letusan freatik mendadak, serta peningkatan aktivitas asap pada Desember 2023 yang menjadi peringatan penting bagi pihak berwenang.

Dampak Ekologis Karhutla dan Tekanan Pariwisata

Erupsi ini terjadi di tengah pemulihan kawasan yang sebelumnya terpukul parah oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebakaran yang terdeteksi pertama kali pada 3 Agustus 2026 telah menghanguskan lahan seluas 899,35 hektar di dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Vegetasi yang mengering akibat musim kemarau dibantu embusan angin kencang menyebabkan api menjalar dengan sangat cepat dan sulit dipadamkan.

Tekanan ganda antara bencana vulkanik dan karhutla telah mengganggu stabilitas ekonomi lokal. Sebelumnya, penutupan akses menuju destinasi utama seperti Kawah Bromo, Pasir Berbisik, dan Bukit Teletubbies pada Agustus 2026 menyebabkan penurunan drastis kunjungan wisatawan. Hanya Seruni Point yang masih dapat diakses untuk melihat matahari terbit, namun volume pengunjung tetap jauh di bawah normal.

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Respons Pelaku Usaha dan Harapan Pemulihan

Dampak penurunan wisatawan langsung dirasakan oleh rantai pasok ekonomi pariwisata lokal. Suwiryo, seorang pemilik jip wisata, melaporkan bahwa layanan yang semula menjangkau lima titik destinasi kini terbatas hanya pada perjalanan hotel menuju Seruni Point dan kembali. Keterbatasan rute ini berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan honor pengemudi kendaraan.

Satria, pemilik warung makan di kawasan tersebut, menuturkan bahwa jumlah pelanggan menurun signifikan. Hal ini memaksa perubahan operasional usaha dari jam buka hingga pukul 22.00 WIB menjadi lebih awal, yaitu pukul 20.00 WIB. Wisatawan asing juga melaporkan kekecewaan karena tidak dapat mengakses kawah aktif yang menjadi daya tarik utama.

Kini, dengan munculnya erupsi baru, tantangan utama Balai Besar TNBTS adalah menyeimbangkan pemulihan sektor pariwisata dengan kepastian keselamatan. Pengelola harus memastikan bahwa aktivitas wisata dapat berjalan di zona aman tanpa mengabaikan risiko vulkanik yang masih mengintai di radius dekat kawah.