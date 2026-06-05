Eropa Kecam Israel, Dari Sanksi Dagang hingga Penolakan di Pameran Pertahanan

Negara‑negara Eropa meningkatkan kecaman terhadap Israel atas serangan di Gaza, pencaplokan Tepi Barat, dan operasi militer di Lebanon, bahkan memberlakukan sanksi perdagangan, menolak partisipasi industri pertahanan, serta memengaruhi hasil pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Dalam beberapa bulan terakhir, sikap negara‑negara Eropa terhadap Israel mengalami perubahan signifikan. Dari posisi yang dulu dianggap sebagai sekutu dekat, kini muncul kecaman keras atas tindakan militer Israel yang memperparah krisis kemanusiaan di Palestina .

Serangan udara dan darat yang terus berlanjut di Jalur Gaza menimbulkan korban jiwa yang terus meningkat, sementara warga sipil yang selamat harus hidup dalam kondisi penderitaan yang mendalam. Israel juga tidak menghentikan ambisinya untuk memperluas kontrol di wilayah Tepi Barat, sebuah langkah yang memicu kemarahan sejumlah negara Eropa. Pada tahun 2019, Perancis secara terbuka mengecam penghancuran bangunan warga Palestina oleh pasukan Israel.

Setahun kemudian, Perancis bersama Belgia, Irlandia, dan Luksemburg menuntut Uni Eropa memberlakukan sanksi terhadap Israel bila melanjutkan penambatan wilayah Tepi Barat. Hubungan dagang antara kedua pihak juga mulai menegang; sekitar 33 % impor Israel berasal dari Eropa, sementara 29 % ekspor Israel diserap oleh pasar Uni Eropa, sehingga ketegangan politik berpotensi mengganggu kerja sama ekonomi yang sudah lama terjalin. Kecaman Eropa tidak terbatas pada konflik Palestina‑Israel saja.

Pada 28 Februari 2026, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan militer ke Iran, memicu eskalasi perang di seluruh kawasan Timur Tengah. Salah satu dampak terparah dirasakan oleh Lebanon, dimana Israel memperluas serangannya ke selatan negara itu dengan alasan menargetkan Hizbullah. Hingga kini, lebih dari 3.000 warga Lebanon tewas, ribuan lainnya luka, dan lebih dari satu juta orang terpaksa mengungsi.

Menteri Luar Negeri Perancis Jean‑Noël Barrot menilai serangan darat Israel ke Lebanon akan memperburuk situasi warga sipil, sementara Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez menuduh Netanyahu berusaha menciptakan tingkat kehancuran serupa seperti di Gaza. Pada pertengahan Maret, Israel bahkan berhasil merebut Benteng Beaufort, sebuah situs bersejarah era Perang Salib, menandai serangan darat terjauh Israel ke Lebanon dalam 26 tahun terakhir. Tindakan diplomatik Eropa kini beralih menjadi langkah konkret.

Pada 22 Mei 2026, Belanda melarang perdagangan barang‑barang yang diproduksi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan mengingatkan perusahaan untuk tidak terlibat dalam pembangunan tersebut. Belanda tidak berdiri sendiri; delapan negara Eropa lainnya memberikan peringatan serupa. Di bidang pertahanan, pameran internasional terbesar, Eurosatory 2026 di Perancis, menolak partisipasi mayoritas industri pertahanan Israel, melanjutkan kebijakan yang telah diterapkan pada Eurosatory 2024 dan Paris Air Show 2025.

Selain itu, Perancis menjatuhkan sanksi pribadi terhadap Menteri Keamanan Israel Itamar Ben‑Gvir, melarangnya masuk ke seluruh wilayah Perancis, Afrika, Pasifik, dan selatan Atlantik. Kemenangan politik di Uni Eropa juga berubah; setelah kekalahan Perdana Menteri Viktor Orbán pada pemilihan parlementer April 2026, hak veto Hungaria yang sering melindungi Israel tidak lagi hadir. Dampak geopolitik ini terlihat pada pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 3 Juni 2026, di mana negara‑negara blok AS‑Israel, Jerman dan Filipina, gagal memperoleh kursi.

Austri­a dan Portugal menolak Jerman, sementara Kirgistan menggantikan Filipina. Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyatakan kegagalannya berakar pada dukungan kuat Jerman kepada Israel, yang pada akhirnya mengurangi daya tariknya di mata pemilih.





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