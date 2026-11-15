Erling Haaland Ungkap Komitmen pada Manchester City di Tengah Kasus Liga Utama Inggris

Erling Haaland menegaskan fokusnya pada Manchester City dan kontrak panjangnya di tengah tuduhan pelanggaran regulasi Premier League, memastikan loyalitasnya tetap utuh.

Penyerang Manchester City asal Norwegia, Erling Haaland, telah resmi merespons serangkaian tuduhan pelanggaran regulasi keuangan yang mengarah pada klub tersebut. Pernyataan terbuka dari bintang internasional ini muncul tepat setelah tim nasional Norwegia meraih kemenangan penting atas Wales dengan skor 3-1 dalam ajang UEFA Nations League. Dalam pertandingan tersebut, Haaland berkontribusi dengan mencetak satu gol penting, namun momen perayaan kemenangan tersebut segera diselingi dengan sorotan tajam seputar putusan hukum yang tengah mengancam stabilitas klubnya di London.

Rekaman Karier Muda sebagai Respons Tuduhan

Haaland menjawab pertanyaan terkait tuduhan yang membayangi Manchester City dengan menjelaskan riwayat kariernya di tim muda selama periode yang menjadi sorotan investigasi. Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2009, ia bermain untuk tim Bryne di kategori usia di bawah sembilan tahun, dilanjutkan dengan tim di bawah sepuluh tahun pada tahun 2010. Pada tahun 2011, ia bermain untuk tim di bawah sebelas tahun, kemudian naik ke tim di bawah dua belas tahun pada tahun 2012. Ia juga melanjutkan bermain untuk tim di bawah tiga belas tahun sebelum beralih ke jenjang yang lebih tinggi.

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Perjalanan karier muda Haaland berlanjut pada tahun 2014 dengan bermain untuk tim di bawah empat belas tahun. Pada tahun 2015, ia bermain untuk tim di bawah lima belas tahun serta untuk timnas. Setelah itu, ia bermain untuk tim di bawah enam belas tahun pada tahun 2016 sebelum naik ke tim utama, tim kedua, serta tim junior Bryne. Ia juga sempat bermain beberapa waktu bersama tim junior pada periode tersebut. Pada tahun 2017, Haaland pindah ke Molde dan terus bermain bersama mereka pada tahun 2018, baik dengan tim utama maupun Molde dua, serta sempat bermain beberapa waktu bersama tim junior.

Tanggung Jawab Hukum dan Pemain Lain yang Berkompeten

Haaland menyatakan bahwa ia merasa sulit untuk menjawab secara rinci karena isu ini berkaitan dengan pertarungan hukum yang kompleks. Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan sengketa antara otoritas Liga Primer Inggris dan Manchester City, yang akan ditangani oleh sebuah komite khusus. Ia meragukan apakah dirinya sebagai pemain adalah pihak yang tepat untuk memberikan jawaban lengkap mengenai detail kasus tersebut. Dengan nada yang sedikit humoris, Haaland menyinggung bahwa rekannya di timnas Norwegia mungkin lebih mampu memberikan informasi yang diperlukan.

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Ia mencatat bahwa terdapat beberapa pemain Norwegia yang pernah bermain untuk Manchester City selama periode yang berkaitan dengan tuduhan tersebut. Nama-nama yang disebutkannya meliputi Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui, serta Kjetil Haug. Haaland mengakui bahwa ia tidak mengingat nama-nama pemain lain yang mungkin relevan dengan periode tersebut. Ia menjelaskan bahwa ia tidak memiliki banyak pengetahuan mendalam mengenai kasus hukum ini dan tidak banyak membaca perkembangan terbaru seputar perkara tersebut.

Komitmen Jangka Panjang dan Fokus Masa Depan

Bintang Norwegia ini menegaskan bahwa fokus utamanya adalah memberikan penampilan terbaik dalam seragam Manchester City. Ia menyoroti komitmen jangka panjangnya dengan klub, di mana ia menandatangani kontrak selama lima tahun pada tahun 2022. Pada akhir tahun 2024, Haaland memperpanjang kontraknya selama sembilan setengah tahun, sebuah langkah yang menurutnya mencerminkan keyakinannya yang kuat terhadap klub. Ia menegaskan bahwa sebagai pemain Manchester City, ia sangat senang berada di sana dan tidak membiarkan isu eksternal mengganggu konsentrasi.

Haaland menolak untuk mengaitkan perkembangan hukum dengan masa depannya, karena ia telah mengambil keputusan penting untuk bertahan bersama klub. Ia menilai bahwa keputusan untuk bergabung dengan Manchester City pada tahun 2022 adalah pilihan yang sangat tepat. Dukungan atas pilihannya tersebut dibuktikan dengan gelar-gelar yang telah ia raih serta perkembangannya baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia merasa yakin bahwa reputasinya dan kontribusi tim telah membuktikan kualitas dari keputusan yang diambil.

Tantangan Segera Hadapi dan Hasil Pertandingan Internasional

Di tengah ketidakpastian regulasi, Haaland mengakui bahwa keadaan tidak berjalan dengan baik bagi Manchester City di liga pada saat ini. Namun, ia menyatakan bahwa tim akan berupaya keras untuk mengubah situasi tersebut saat menghadapi Fulham dalam pertandingan berikutnya. Ia menekankan bahwa fokus tim tidak boleh terpecah oleh berita eksternal karena harus tetap tertuju pada persiapan menghadapi lawan-lawan di lapangan.

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Haaland menutup pernyataannya dengan menyoroti keberhasilan timnas Norwegia dalam mencapai puncak grup di Eropa melalui kemenangan atas Wales. Ia menyatakan bahwa tim harus segera beralih pikiran dari perkembangan hukum menuju persiapan menghadapi Denmark. Komitmen penuh kepada Manchester City tetap menjadi prioritas utama Haaland di tengah arus tuduhan yang melanda klubnya, memastikan bahwa setiap langkahnya di lapangan akan tetap fokus pada pencapaian kemenangan dan performa terbaik.