Erling Haaland Tolak Bahas Pelanggaran City: Fokus di Molde Saat 2009-2018

Erling Haaland menepis pertanyaan tentang 114 dakwaan Manchester City dengan merunut karier mudanya. Ia memastikan tidak terlibat saat masa penyelidikan berlangsung.

Erling Haaland menolak untuk memberikan komentar mengenai proses hukum yang sedang berlangsung antara Manchester City dan Liga Primer Inggris terkait 114 dakwaan pelanggaran keuangan. Penyerang tim nasional Norwegia tersebut memberikan jawaban yang sangat blak-blakan saat menghadapi pertanyaan dari penyiar televisi negara mereka segera setelah pertandingan berakhir. Keputusan ini diambil tepat setelah ia mencetak satu gol dan memberikan satu assist dalam kemenangan kandang Norwegia atas Wales dengan skor 3-1 di ajang Nations League.

Riwayat Klub Muda Menyanggah Waktu Pelanggaran

Haaland secara eksplisit menguraikan riwayat kariernya di klub-klub junior untuk membuktikan bahwa ia tidak memiliki keterkaitan dengan periode waktu yang menjadi sasaran penyelidikan. Ia menyoroti bahwa pemeriksaan tersebut mencakup rentang tahun 2009 hingga 2018, sebuah masa di mana ia masih berkarier di level usia muda. Pada tahun 2009, Haaland bermain untuk Bryne U-9, dan pada tahun 2010 ia berada di divisi U-10. Ia melanjutkan untuk tahun 2011 di U-11, tahun 2012 di U-12, dan musim 2012-2013 di U-13.

Also read Norwegia Tekuk Wales 3-1, Erling Haaland Buka Jalan ke Perempat Final Nations League

Perjalanan kariernya di tahap remaja terus berlanjut hingga tahun 2014 di U-14, tahun 2015 di U-15 dan tim nasional junior, serta tahun 2016 di divisi U-16. Pada tahun 2016, Haaland mulai naik ke tim utama, tim kedua, dan tim muda Bryne. Ia kemudian pindah ke Molde pada tahun 2017, dan pada tahun 2018 ia masih bermain untuk Molde baik di tim utama maupun tim kedua.

Penyerang asal Norwegia tersebut mempertanyakan logika di balik permintaan media untuk membahas perkara hukum yang tidak melibatkan dirinya secara langsung. Ia menegaskan bahwa sengketa tersebut adalah masalah antara panel resmi Liga Primer Inggris dan manajemen Manchester City. Haaland menyatakan bahwa ia tidak memiliki kapasitas atau pengetahuan yang cukup untuk memberikan jawaban yang layak mengenai perkara hukum yang mencakup masa kecilnya sendiri.

Advertisement

Komitmen Jangka Panjang dan Fokus Prestasi

Meskipun Haaland mengingat beberapa mantan pemain City asal Norwegia dari periode tersebut seperti Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen, Omar Elabdellaoui, dan Kjetil Haug, ia menekankan bahwa situasi hukum tersebut tidak mengubah posisinya. Ia menyatakan bahwa fokus utamanya adalah untuk terus tampil performan bagi Manchester City, klub yang mengontraknya selama lima tahun pada tahun 2022. Klub tersebut juga memberikan kontrak baru dengan durasi sembilan setengah tahun pada akhir tahun 2024.

Haaland merasa bahwa tanda tangan kontrak jangka panjang tersebut sudah menjelaskan segalanya mengenai loyalitas dan keyakinannya terhadap institusi tempat ia bernaung. Ia menyebutkan bahwa bergabung dengan City pada tahun 2022 adalah pilihan yang tepat, sebuah pandangan yang diyakini dapat disetujui oleh banyak pihak. Pengusaha bola tersebut juga merujuk pada deretan trofi yang telah ia menangkan serta perkembangannya di dalam maupun di luar lapangan sebagai bukti nyata keberhasilan kariernya.

Tantangan Nasional dan Kembali ke Liga Inggris

Saat ini, prioritas utama Haaland tertuju sepenuhnya pada tugas bersama timnas Norwegia, khususnya lawatan menentukan melawan Denmark pada hari Selasa di Nations League. Tim nasional Norwegia harus meraih kemenangan di tanah lawan untuk memastikan posisi kedua di grup mereka. Kemenangan tersebut merupakan kunci mutlak agar mereka dapat melaju ke babak perempat-final turnamen bergengsi tersebut.

Setelah menyelesaikan tugas bersama skuad nasional, Haaland akan segera mengalihkan perhatiannya kembali ke situasi kompetitif di tingkat klub. Ia menargetkan untuk mengawal kebangkitan Manchester City di Liga Primer Inggris, dimulai dari pertemuan melawan Fulham. Meskipun mengakui bahwa performa tim di kasta tertinggi sepakbola Inggris sedang tidak berjalan optimal, ia menegaskan bahwa tim harus segera membalikkan keadaan.