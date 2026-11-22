Tim pengacara Erin Wartia dari Misyal & Partner resmi mengundurkan diri. Keputusan ini diambil setelah rekaman CCTV penganiayaan mantan ART Herawati diverifikasi dan menunjukkan adanya pemukulan.

Tim kuasa hukum Erin Wartia dari kantor Misyal & Partner secara resmi memutuskan untuk mengundurkan diri dari kasus dugaan penganiayaan terhadap mantan asisten rumah tangganya, Herawati. Pengunduran diri ini menandai titik balik signifikan dalam proses hukum yang menimpa artis tersebut setelah bukti visual baru terungkap kepada pihaknya.

Mekanisme Pengunduran Diri Tim Pengacara

Kepentingan hukum Erin Wartia sebelumnya diwakili oleh tim dari firma Misyal & Partner yang dipimpin oleh Ramzy Brata Sungkar. Keputusan untuk menarik diri ini bukanlah tindakan impulsif, melainkan hasil evaluasi mendalam terhadap perkembangan terbaru dalam perkara yang dimulai sejak laporan di Polres Metro Jakarta Selatan pada 29 April 2026. Herawati mengklaim bahwa insiden kekerasan terjadi di kediaman Erin di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, pada 28 April 2026.

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Erin Wartia awalnya membantah keras segala tuduhan kekerasan. Namun, perubahan strategi legal terjadi ketika status hukum kliennya naik menjadi tersangka. Selama periode awal, Erin konsisten menyatakan bahwa dirinya difitnah dan tidak pernah melakukan tindakan aniaya terhadap Herawati, yang merasa tidak terbuka mengenai rincian peristiwa yang menjadi dasar laporan.

Peran Vital Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti

Faktor krusial yang memicu kekhawatiran tim hukum adalah adanya rekaman CCTV yang diserahkan kepada penyidik sebagai alat bukti. Ramzy Brata Sungkar menegaskan bahwa timnya belum pernah melihat rekaman tersebut sebelum diserahkan langsung kepada kepolisian oleh pihak lain. Proses ini terjadi sebelum Misyal & Partner resmi mendampingi Erin Wartia dalam perkara pidana ini.

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Seiring berjalannya waktu dan adanya komunikasi intensif dengan pihak kepolisian, Tim Ramzy Brata Sungkar akhirnya diminta untuk melihat bukti video tersebut oleh penyidik. Hal ini menyebabkan perubahan pandangan karena video itu mengindikasikan adanya peristiwa fisik yang bertentangan dengan pernyataan awal Erin yang menolak semua tuduhan. Insiden yang dilaporkan bermula dari kemarahan Erin karena gorden kamar belum dibuka dan pintu kamar mandi belum ditutup.

Pendapat Stakeholder Terkait Bukti Video

Ramzy Brata Sungkar menyatakan bahwa dirinya merasa kaget setelah diperlihatkan video tersebut, karena sebelumnya ia tidak memiliki akses ke bukti visual ini. Ia menyebutkan bahwa sejak awal, Erin selalu bersikukuh bahwa dirinya tidak melakukan kekerasan dan merasa dizalimi. Namun, realitas yang terlihat dalam rekaman memaksa tim hukum untuk menilai ulang posisi klien mereka secara objektif.

Pengacara lainnya, Jose Azhan Asmansyah, juga membenarkan bahwa penyidik memperlihatkan rekaman kepada tim kuasa hukum. Berdasarkan analisis video yang mereka saksikan, dugaan peristiwa tersebut mengarah kepada satu individu, yaitu Herawati. Jose Azhan Asmansyah memastikan bahwa hingga saat ini, belum ada informasi mengenai laporan atau keterlibatan ART lainnya di luar Herawati.

Dampak Nyata Terhadap Jalannya Persidangan

Ketidakberanian Ramzy Brata Sungkar untuk menyimpulkan apakah adegan dalam video tergolong sebagai kekerasan yang menyebabkan luka atau trauma menunjukkan kehati-hatian hukum. Ia mengakui adanya adegan pemukulan dalam video, namun tidak serta merta mengategorikan tindakan tersebut sebagai kejahatan serius tanpa penilaian medis atau forensik tambahan.

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Posisi Erin Wartia menjadi semakin lemah setelah klarifikasi yang dilakukannya di Gedung DPR RI pada Mei 2026 tidak sebanding dengan bukti visual. Herawati sebelumnya memberikan kesaksian di hadapan Komisi III DPR RI tentang perlakuan kasar yang diterimanya, termasuk dugaan pemukulan menggunakan gagang sapu lidi. Pernyataan Herawati ini kemudian menjadi titik tekan dalam pemeriksaan polis.

Keputusan Erin Wartia untuk mengganti pengacara dengan figure Sunan Kalijaga terjadi di tengah kontroversi pembayaran jasa hukum sebelumnya. Ramzy Brata Sungkar sempat menyinggung kewajiban yang belum dipenuhi oleh kliennya, namun alasan utama pengunduran diri tetap berpusat pada ketidakmampuan membela klien yang terbukti memiliki bukti visual melawan dirinya.

Masalah ini berawal dari kemarahan Erin Wartia akibat gorden kamar belum dibuka dan pintu kamar mandi belum ditutup pada 28 April 2026. Herawati melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan pada 29 April 2026. Insiden ini kemudian berkembang menjadi kasus pidana yang menarik perhatian publik dan pihak berwajib.

Proses hukum kini akan berlanjut dengan pendampingan pengacara baru. Erin Wartia diharapkan dapat memberikan keterangan lebih transparan kepada penyidik di bawah bimbingan tim hukum yang baru. Publik menantikan perkembangan terbaru mengenai vonis akhir terhadap kasus penganiayaan yang melibatkan mantan bintang televisi ini.