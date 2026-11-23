Erin Wartia dan mantan ART-nya, Herawati, telah resmi berdamai. Kasus penganiayaan dan saling lapor antara keduanya dinyatakan selesai tanpa kelanjutan hukum.

Erin Wartia dan Herawati telah mencapai kesepakatan damai untuk mengakhiri perseteruan hukum yang melibatkan saling lapor terkait dugaan penganiayaan. Kuasa hukum Herawati, Deolipa Yumara, mengonfirmasi pencapaian perdamaian ini dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (23/11/2026).

Perdamaian Resmi Akhiri Kasus Hukum

Kabar bahwa kedua pihak telah berdamai disampaikan secara resmi oleh Deolipa Yumara. Ia menyatakan bahwa Erin Wartia dan Herawati secara mutual setuju untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. Kuasa hukum tersebut memastikan bahwa tidak ada lagi proses hukum yang akan dilanjutkan.

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Deolipa Yumara menegaskan bahwa kesepakatan ini berlaku untuk kedua jalur, yaitu pidana dan perdata. Dengan adanya surat atau pernyataan damai tersebut, seluruh perkara yang pernah diajukan oleh maupun terhadap Erin Wartia dan Herawati dianggap gugur atau selesai.

Pendekatan ini diambil sebagai tanda bahwa perselisihan panjang antara keduanya telah berakhir. Kedua belah pihak, termasuk Erin Wartia, telah menerima hasil kesepakatan ini sebagai akhir dari konflik yang telah berlangsung cukup lama.

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Dasar Niat Baik Kedua Belah Pihak

Menurut Deolipa Yumara, resolusi konflik ini didasari oleh niat baik yang tulus dari Erin Wartia maupun Herawati. Kedua pihak merasa telah cukup lama menghadapi persoalan tersebut dan memilih untuk menghentikan siklus kemarahan dan saling tuduh.

Erin Wartia sendiri membenarkan kabar perdamaian ini melalui pernyataannya. Ia mengungkapkan rasa syukur karena masalah yang sebelumnya membebani keduanya dapat diselesaikan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, bukan melalui pengadilan.

Erin Wartia juga menegaskan bahwa hubungan baik antara dirinya dan Herawati telah pulih. Ia mengatakan tidak ada lagi rasa marah atau dendam yang tersisa, menandakan bahwa fase permusuhan telah benar-benar lewat dan digantikan oleh kondisi damai.

Kesepakatan Syarat yang Diterima Keduanya

Proses perdamaian ini juga melibatkan negosiasi mengenai berbagai syarat yang diajukan oleh masing-masing pihak. Kuasa hukum Erin Wartia, Marisya Icha, menjelaskan bahwa baik Erin Wartia maupun Herawati memiliki tuntutan atau persyaratan tertentu dalam kesepakatan ini.

Marisya Icha mengungkapkan bahwa setiap syarat yang diajukan oleh kedua pihak telah disetujui dan diterima dengan lapang dada. Tidak ada pihak yang memaksakan kehendak, melainkan keduanya sepakat untuk saling accommodating dalam setiap poin kesepakatan.

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Kedua pihak telah menyetujui syarat-syarat tersebut dengan kesadaran penuh dan kelegaan. Kesepakatan final ini memastikan bahwa Erin Wartia dan Herawati tidak akan melanjutkan isu atau perkara apa pun yang terkait dengan sengketa sebelumnya.

Keputusan Akhir Tanpa Kelanjutan Prosedur

Dengan adanya kesepakatan damai ini, maka semua langkah hukum terkait dugaan penganiayaan dan saling lapor dinyatakan berhenti total. Kedua belah pihak telah saling memaafkan dan berkomitmen untuk tidak membuka kembali masalah lama.

Marisya Icha menambahkan bahwa sikap legowo atau rela dari Erin Wartia dan Herawati menjadi kunci utama terwujudnya perdamaian ini. Mereka sepakat bahwa masa depan lebih penting daripada melanjutkan pertarungan hukum yang sudah memakan waktu lama.

Dampak dari keputusan ini adalah hilangnya segala ancaman penuntutan hukum terhadap Erin Wartia maupun Herawati terkait kasus ini. Publik dapat menganggap kasus tersebut telah tuntas secara hukum dan sosial setelah kedua tokoh utama ini menyatakan damai secara resmi pada November 2026 lalu.