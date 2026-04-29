Erin Taulany Bantah Tuduhan Penganiayaan, Siap Laporkan Balik

Mantan istri Andre Taulany, Erin Taulany, membantah tuduhan penganiayaan terhadap asisten rumah tangganya dan berencana melaporkan balik pihak yang menyebarkan informasi tidak benar. Berita ini menjadi sorotan utama di tengah berbagai isu lain yang menarik perhatian publik.

Isu dugaan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga (ART) kembali menjadi perhatian publik, kali ini menyeret nama Rien Wartia Trigina, yang lebih dikenal sebagai Erin Taulany , mantan istri komedian Andre Taulany .

Kabar ini pertama kali mencuat melalui unggahan seorang pengguna platform Threads dan dengan cepat menyebar luas, memicu beragam reaksi dari warganet. Akun tersebut mengklaim bahwa korban mengalami perlakuan yang tidak semestinya dan sedang berupaya mencari keadilan dengan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Erin Taulany dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan memiliki bukti yang mendukung pernyataannya. Ia menegaskan telah mengetahui laporan yang beredar dan memiliki bukti untuk membantah semua tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

'Saya sudah mengetahui apa yang dilaporkan oleh penyalurnya dan saya punya bukti-buktinya,' ujarnya, mengutip dari video yang diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah pada Kamis, 30 April 2026. Lebih lanjut, Erin menyatakan tidak akan tinggal diam atas tuduhan yang dinilai mencoreng nama baiknya. Ia berencana mengambil langkah hukum dengan melaporkan balik pihak-pihak yang menyebarkan informasi yang tidak benar tersebut.

'Malam ini saya akan melaporkan balik atas pencemaran nama baik yang dituduhkan kepada saya. Semua bukti yang dituduhkan oleh pihak mereka akan saya laporkan,' jelasnya. Langkah ini diambil sebagai bentuk pembelaan diri dan upaya untuk meluruskan informasi yang beredar di masyarakat. Erin merasa tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi merugikan reputasinya, terutama mengingat ia dikenal publik sebagai mantan istri dari komedian Andre Taulany.

Selain itu, Erin menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib, berharap kasus ini dapat ditangani secara objektif dan profesional. Di samping kasus dugaan penganiayaan ini, beberapa berita lain juga menarik perhatian publik. SM Entertainment baru-baru ini memenangkan gugatan hukum terhadap YouTuber Sojang yang menyebarkan konten berisi fitnah dan serangan pribadi terhadap grup musik EXO, aespa, dan Red Velvet. Kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap reputasi dan hak-hak individu, terutama di era media sosial.

Kemunculan Jefri Nichol dan Zahwa Massaid di pernikahan El Rumi dan Syifa Hadju juga menjadi sorotan, memicu spekulasi tentang hubungan keduanya. Nama Datin Seri Vie Shantie Khan kembali menjadi perbincangan hangat, sosok pengusaha asal Malaysia yang sempat viral karena rumor kedekatannya dengan Gubernur Aceh. Film Badut Gendong, sebuah film horor yang mengusung kisah tragis penuh emosi, juga menarik perhatian penonton dan menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta film.

Film ini menawarkan cerita yang kuat dan karakter yang mendalam, menjadikannya salah satu film yang paling dinantikan tahun ini. Selain isu-isu di atas, berita tentang perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah juga menjadi perhatian. Dreame baru saja meluncurkan Dreame F20 di China, sebuah air fryer 6 liter dengan pemanas ganda dan harga yang terjangkau, yaitu 299 Yuan. Produk ini menawarkan fitur-fitur canggih yang menarik bagi konsumen.

Di sisi lain, Kementerian Pekerjaan Umum mulai merapikan strategi pengendalian banjir di Bandar Lampung, dengan fokus pada rencana induk yang komprehensif, bukan hanya penanganan reaktif. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus mengembangkan inovasi digital dalam tata kelola keuangan, yang telah membuahkan prestasi di tingkat nasional. Kasus korupsi lahan Kementerian Agama di Lampung Selatan juga masih menjadi perhatian, dengan putusan tiga tahun penjara terhadap Thio Stefanus Sulistio, meskipun putusan tersebut tidak sepenuhnya bulat.

Terakhir, isu mengenai Israel yang menyerang Ukraina karena tuduhan pembelian gandum curian dari Rusia juga menjadi sorotan, dengan sindiran dari Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar di platform X. Berita-berita ini menunjukkan dinamika kehidupan yang kompleks dan beragam, mencakup berbagai aspek seperti hukum, hiburan, teknologi, dan politik





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erin Taulany Penganiayaan Laporan Polisi Pencemaran Nama Baik Andre Taulany

United States Latest News, United States Headlines

