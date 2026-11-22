Polda Metro Jaya resmi mengonfirmasi Rien Wartia Trigina atau Erin sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap asisten rumah tangga, namun tidak dilakukan penahanan.

Polisi Daerah Metro Jaya secara resmi mengonfirmasi status hukum Rien Wartia Trigina yang lebih dikenal dengan nama panggung Erin sebagai tersangka dalam perkara pidana penganiayaan. Mantan istri penyanyi Andre Taulany ini ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian terkait dugaan tindak kekerasan fisik yang dilakukannya terhadap seorang asisten rumah tangga. Keputusan penunjukan tersangka ini merupakan tindak lanjut dari proses pemeriksaan mendalam yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di wilayah hukum Jakarta Selatan.

Konfirmasi Resmi Penetapan Tersangka Kasus

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Budi, menegaskan bahwa pernyataan mengenai status hukum RWT adalah benar dan telah diverifikasi melalui prosedur standar kepolisian. according to Budi, RWT telah memenuhi panggilan resmi dari penyidik di Unit VI Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Metro Jakarta Selatan. Proses panggilan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 November untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam rangka kelengkapan hukum perkara.

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Peran Hukum dan Prosedur Pemeriksaan Terdakwa

Dalam menjalani proses pemeriksaan tersebut, Erin didampingi oleh penasihat hukumnya guna memastikan hak-hak hukumnya tetap terlindungi selama proses penyidikan berlangsung. Melalui kuasa hukumnya, tersangka saat ini sedang menempuh upaya keadilan restoratif sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara yang dipilih oleh pihak kepolisian. Upaya restoratif ini biasanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak korban dan tersangka di luar jalur pemidanaan konvensional jika memenuhi syarat hukum.

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Latar Belakang Laporan Kekerasan Terhadap ART

Kasus ini bermula dari laporan yang diterima oleh Satuan Penyelidikan Kriminal (SPKT) Polres Metro Jakarta Selatan. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi, menjelaskan bahwa seorang perempuan yang diidentifikasi dengan inisial H telah datang melapor. Pelapor tersebut mengemukakan bahwa dirinya telah mengalami kekerasan fisik yang dilakukan oleh RWT, sehingga memicu dilakukannya penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

Status Penahanan dan Rencana Pemrosesan Kasus

Meskipun telah berstatus resmi sebagai tersangka, Kepolisian Daerah Metro Jaya menyatakan bahwa tidak ada langkah penahanan fisik yang dilakukan terhadap RWT. Saat ini, penyidik masih melanjutkan proses pemberkasan perkara secara administratif dan substantif untuk melengkapi alat bukti yang ada. Proses pemberkasan ini merupakan tahapan krusial sebelum seluruh berkas perkara nantinya akan dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk ditindaklanjuti secara yudisial di pengadilan negeri.