Erin Mantan Istri Andre Taulany Laporkan Dugaan Fitnah dan Pencemaran Nama Baik

Erin, mantan istri Andre Taulany, melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik setelah asisten rumah tangganya membuat konten di media sosial yang menampilkan isi rumah dan mobilnya tanpa izin. Ia juga menegaskan bahwa tuduhan penganiayaan yang viral adalah fitnah. Kuasa hukum Erin, Sunan Kalijaga, menyatakan akan melayangkan somasi terhadap pihak yayasan penyalur ART yang dianggap tidak responsif dan menyebarkan fitnah.

Erin mengaku bahwa permasalahan bermula dari kinerja sang ART yang dianggap tidak profesional sejak awal bekerja. Erin menceritakan bagaimana dirinya sudah mencoba melakukan prosedur yang benar dengan mengadu kepada pihak yayasan penyalur.

Jadi sebelumnya memang pembantu itu sudah bermasalah dan saya sudah komplain. Dia kerja di rumah satu minggu, itu saya sudah komplain ke penyalurnya bahwa saya sudah minta ganti. Jadi yang paling krusial adalah dia melakukan konten ke media sosial si Asisten Rumah Tangga itu, milik pribadinya dia sendiri tentang isi rumah. Erin mengungkapkan di Kawasan Senayan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kegiatannya anak-anak, terus mobil saya, rumah saya seisi rumah, dari tampak depan, belakang. Terus baju anak saya dipakai tanpa izin. Pokoknya dia melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya lah untuk kerja di rumah sebagai Asisten Rumah Tangga. Meski sudah meminta penggantian pekerja, pihak yayasan dianggap lamban dan tidak responsif terhadap keluhan yang disampaikan Erin.

Sunan Kalijaga selaku kuasa hukum Erin, menilai perilaku asisten tersebut tidak hanya sekadar tidak sopan, melainkan sudah masuk ke ranah yang membahayakan keamanan kliennya. Konten di sosial media milik daripada Asisten Rumah Tangga tersebut, memperlihatkan semua isi rumah bahkan mobil dan pelat nomor mobil. Menurut kami itu sangat membahayakan ya, foto-foto juga tadi mengenakan pakaian anak daripada klien kami tanpa izin. Lebih lanjut, Erin menunjukkan bukti-bukti rekaman dari ponselnya yang memperlihatkan aktivitas sang asisten yang asyik membuat konten.

Ia pun menceritakan bagaimana anak-anaknya merasa tidak nyaman dengan perilaku pekerja tersebut. Nah ini video-videonya dia ada mobil di rumah, dia fotoin, videoin, terus seisi rumah... ini anak saya lagi masak, dia sangat marah kalau 'Mama, aku kenapa sih itu dimasukin ke Facebook-nya si Asisten Rumah Tangga itu ya'. Maksudnya dia sangat terganggu, apalagi kamarnya divideo-videoin. Ini isi rumah, lagi kolam renang segala macam.

Terkait tuduhan penganiayaan yang viral, pihak Erin secara tegas membantah adanya pemukulan maupun ancaman senjata tajam. Sunan menyatakan akan segera melayangkan somasi ke pihak yayasan yang dianggap telah menyebarkan fitnah keji. Kami akan segera melakukan upaya hukum mensomasi pihak yayasan yang juga dianggap atau dirasakan oleh klien kami Mbak Erin itu memfitnah ya, tanpa bukti. Jadi di akun sosial media milik saudari Nia Damanik 7.

Diulang-ulang nih disebut namanya klien kami bahwa klien kami melakukan penganiayaan. Masalah soal gaji dan kepemilikan ponsel juga diklarifikasi sebagai bagian dari strategi untuk memutarbalikkan fakta oleh pihak lawan. Erin menjelaskan bahwa sang asisten belum genap bekerja 1 bulan, sehingga sistem penggajian memang belum waktunya dilakukan





liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Erin Andre Taulany Asisten Rumah Tangga Fitnah Pencemaran Nama Baik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kronologi Lengkap Mantan Istri Andre Taulany Diduga Aniaya ARTART bernama Herawati menceritakan kronologi dugaan penganiayaan yang dilakukan majikannya, mantan istri Andre Taulany, Erin Wartia

Read more »

ART Ungkap Kronologi Dugaan Penganiayaan Erin Mantan Andre Taulany, Berawal dari Masalah SepelePortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Andre Taulany Geram Namanya Dikaitkan dengan Kasus Mantan Istri: Jangan Bawa-Bawa TaulanyPortal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Andre Taulany Risih Terus Dikaitkan Kasus Erin: Gak Ada Urusan Sama GuaAndre Taulany buka suara soal kasus dugaan penganiayaan oleh Erin. Ia mengaku risih terus dikaitkan dan menegaskan sudah tak punya hubungan dengan persoalan tersebut.

Read more »

Tak Mau Dikaitkan Kasus Mantan Istri, Andre Taulany: Jangan Bawa-bawa Nama TaulanyAndre Taulany meminta agar nama belakangnya tak disalah gunakan, terlebih ikut terseret kasus yang dia sendiri tak ketahui

Read more »

Andre Taulany Tegaskan Jangan Pakai Nama Belakangnya untuk Erin: Taulany Isinya Orang Baik!Nama Andre Taulany kembali menjadi sorotan publik setelah dirinya secara tegas meminta agar tidak lagi dikaitkan dengan polemik dugaan penganiayaan asisten rumah tangga.

Read more »