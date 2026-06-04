Erin Kecewa dengan Mundurnya Sunan Kalijaga sebagai Kuasa Hukumnya

Erin sangat kecewa dengan keputusan Sunan Kalijaga untuk mundur sebagai kuasa hukumnya dalam kasus hukum yang masih berlangsung. Erin mengatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan tanpa komunikasi yang memadai terlebih dahulu dengan dirinya sebagai klien.

Erin sangat kecewa dengan keputusan Sunan Kalijaga untuk mundur sebagai kuasa hukum nya dalam kasus hukum yang masih berlangsung. Erin mengatakan bahwa keputusan tersebut dilakukan tanpa komunikasi yang memadai terlebih dahulu dengan dirinya sebagai klien.

Erin juga mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa perkara yang sedang ditanganinya justru dialihkan kepada pengacara lain. Erin menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memberikan persetujuan atas perubahan tersebut. Erin juga mengatakan bahwa dirinya telah memenuhi seluruh kewajiban yang berkaitan dengan jasa hukum yang diberikan. Karena itu, keputusan mendadak untuk mundur dinilai tidak sesuai dengan ekspektasinya sebagai klien.

Erin kini menunjuk Misyal B. Achmad sebagai kuasa hukum baru yang akan mendampinginya dalam menghadapi berbagai proses hukum yang masih berlangsung. Sementara itu, Sunan Kalijaga telah memberikan mandat penanganan perkara kepada tiga pengacara perempuan yang sebelumnya kerap mendampingi Erin dalam sejumlah agenda hukum. Pergantian tim kuasa hukum ini terjadi saat kasus antara Erin dan mantan asisten rumah tangganya, Hera, masih terus bergulir. Melalui pengacara barunya, Erin tetap melanjutkan laporan yang telah dibuat terhadap Hera terkait dugaan pelanggaran privasi.

Di sisi lain, Hera juga diketahui melaporkan Erin atas dugaan tindak penganiayaan. Dengan demikian, kedua pihak saat ini sama-sama terlibat dalam proses hukum yang masih berada dalam tahap penyelidikan oleh aparat berwenang. Perkembangan terbaru ini menambah panjang daftar dinamika dalam konflik antara Erin dan mantan ART-nya. Publik pun kini menantikan bagaimana kelanjutan kasus tersebut, termasuk langkah hukum yang akan ditempuh oleh Erin bersama tim kuasa hukum barunya setelah mundurnya Sunan Kalijaga dari perkara yang sempat ia tangani





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Erin Sunan Kalijaga Kuasa Hukum Kasus Hukum

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