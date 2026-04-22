Erick Thohir Tegaskan Sikap Nol Toleransi Terhadap Rasisme di Sepak Bola Indonesia

Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, meminta seluruh pihak dalam sepak bola Indonesia untuk bersikap tegas dan bertanggung jawab dalam menangani setiap insiden diskriminasi dan rasisme. Ia menekankan pentingnya pembentukan karakter pemain sejak usia muda dan pengawasan ketat dalam setiap pertandingan.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Erick Thohir , dengan tegas menyerukan kepada seluruh elemen sepak bola nasional untuk bersikap tanpa kompromi terhadap segala bentuk diskriminasi dan rasisme.

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap serangkaian insiden yang mencoreng nama sepak bola Indonesia, termasuk aksi kontroversial pemain Timnas Indonesia U-17, Fadly Alberto, yang mendapat sorotan media Vietnam. Erick Thohir menekankan bahwa sepak bola Indonesia harus menjadi wadah yang sehat dan mendidik, bukan hanya berfokus pada hasil pertandingan semata. Ia menggarisbawahi pentingnya pembentukan karakter pemain, terutama di usia muda, dengan menanamkan nilai-nilai fair play, anti-rasisme, toleransi, disiplin, dan penghormatan terhadap wasit.

Menurutnya, prestasi tidak hanya ditentukan oleh keterampilan individu, tetapi juga oleh karakter dan watak yang baik. Menpora juga meminta operator kompetisi, seperti Liga 1, dan seluruh klub peserta liga untuk secara konsisten menanamkan nilai-nilai saling menghargai dan empati antar pemain. Sosialisasi berkelanjutan mengenai nilai-nilai anti-rasisme dan anti-kekerasan, serta kepatuhan terhadap aturan pertandingan, dianggap krusial. Selain itu, pengawasan dalam setiap pertandingan harus diperketat, terutama di level usia muda, untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan positif.

Erick Thohir meyakini bahwa kompetisi usia muda harus menjadi tempat bagi pemain untuk tumbuh menjadi individu yang dewasa, matang, dan memiliki kemampuan yang mumpuni. Ia menekankan bahwa pembinaan karakter harus berjalan seiring dengan pembinaan teknik, bahkan dengan kekuatan yang sama. Sebagai contoh konkret, Erick mengapresiasi langkah kedua klub yang terlibat dalam insiden, Bhayangkara FC dan Dewa United, yang mempertemukan pemain-pemain yang bersangkutan, Fadly Alberto dan Rakha Nurkholis, sebagai bentuk penyelesaian konflik yang mengedepankan persatuan dan kesatuan.

Selain isu rasisme dalam sepak bola, berbagai berita olahraga lain juga mencuat. Jung Ho-young, pemain voli Korea Selatan, akan pindah dari Red Sparks ke Pink Spiders. Hasil bursa transfer pemain FA Liga Voli Korea 2026-2027 menunjukkan bahwa Yeum Hye-seon tetap bertahan di Red Sparks, sementara Jung Ho-young menjadi satu-satunya pemain yang secara resmi pindah klub. Kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, berpotensi mendapatkan kabar baik menjelang bursa transfer musim panas di Juventus.

Klub-klub V League juga semakin gencar mencari pemain kuota Asia, dengan Megawati Hangestri Pertiwi menjadi incaran utama. Megawati sendiri telah memutuskan untuk kembali berkarier. Di dunia sepak bola Eropa, Oxford United selangkah lagi terdegradasi ke League One, dan Jayden Oosterwolde dikabarkan masuk radar PSG. Selain itu, terdapat juga berita mengenai kasus kejahatan siber dan tindak pidana lainnya yang ditangani oleh Bareskrim Polri, serta kasus pencabulan anak yang terjadi di Pamekasan





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bertemu Seskab Teddy, Erick Thohir Laporkan Evaluasi SEA Games dan Deregulasi Besar KemenporaMelalui metode omnibus, deregulasi ini juga memangkas sekitar 60 persen ketentuan, dari 1.500 pasal menjadi 600 pasal.

Read more »

Erick Thohir Laporkan Kinerja Kemenpora saat Bertemu TeddyErick Thohir menyampaikan hasil program deregulasi dan evaluasi pasca SEA Games 2026 dan ASEAN Para Games 2026 kepada Seskab Teddy.

Read more »

Erick Thohir Angkat Bicara Soal Rumor Indonesia Ikut Playoff Darurat Piala Dunia 2026Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, akhirnya buka suara terkait rumor adanya playoff tambahan menuju FIFA World Cup 2026 yang sempat mengaitkan Timnas Indonesia. Ia menegaskan hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari FIFA terkait wacana tersebut.

Read more »

Erick Thohir Buka Suara soal Rasisme di EPA U-20Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, buka suara terkait insiden panas yang terjadi di kompetisi usia muda Elite Pro Academy (EPA U-20). Ia menegaskan bahwa tidak ada tempat bag

Read more »

Prabowo Rapat Bareng Erick Thohir, Bahas Akademi Olahraga NasionalPresiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama Menpora Erick Thohir di kediaman Presiden di Hambalang, Bogor, Rabu (22/5/2026).

Read more »

Erick Thohir Apresiasi Bhayangkara FC dan Dewa United Damaikan Fadly Alberto-Rakha NurkholisErick Thohir memberikan perhatian serius terhadap insiden yang terjadi dalam kompetisi sepak bola nasional.

Read more »