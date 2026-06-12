Erick Thohir Targetkan Timnas Indonesia Masuk Top‑100 Ranking FIFA Usai Dua Kemenangan Beruntun

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan target Indonesia menembus 100 besar FIFA setelah mengumpulkan 12,25 poin dari kemenangan 3‑0 atas Oman dan 1‑0 atas Mozambik pada FIFA Matchday Juni 2026. John Herdman menilai pemain kini lebih berbahaya dan menekankan pentingnya fokus menuju Piala AFF 2026.

Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir , menegaskan komitmen timnas Garuda untuk menembus 100 besar peringkat FIFA. Ia menuturkan bahwa pencapaian tersebut bukan sekadar angka, melainkan cermin dari konsistensi dan kualitas performa dalam laga internasional.

Erick menyampaikan harapannya dalam sebuah pernyataan tertulis yang dirilis pada Jumat, 12 Juni 2026, usai timnas Indonesia mencatat dua kemenangan beruntun pada rangkaian FIFA Matchday Juni 2026. Kemenangan pertama datang dengan skor meyakinkan 3‑0 melawan Oman pada 5 Juni 2026, diikuti oleh kemenangan tipis 1‑0 atas Mozambik pada 9 Juni 2026. Kedua hasil tersebut mengangkat posisi Indonesia naik ke peringkat 118 dunia, dengan total poin 12,25 setelah jeda internasional.

Dalam komentarnya, Erick mengingatkan bahwa peringkat bukanlah jaminan mutlak untuk hasil akhir di lapangan.

"Peringkat di sepak bola kadang tidak menjamin hasil akhir," ujarnya. Ia menambahkan bahwa tim harus tetap membumi, menjaga fokus, dan terus berupaya meningkatkan performa agar dapat menutup kesenjangan dengan tim-tim yang berada di atasnya. Saat ini, Indonesia hanya terpaut 0,08 poin dari Sudan, yang berada di posisi 117, dan selisih poin tersebut menjadi motivasi kuat bagi Garuda untuk memperbaiki setiap aspek permainan, baik secara taktis maupun mental. John Herdman, pelatih kepala timnas Indonesia, juga memberikan penilaian positif atas perkembangan tim.

Menurutnya, hasil dua kemenangan tersebut menunjukkan peningkatan kualitas dan daya saing pemain Indonesia di kancah internasional.

"Pemain kini lebih berbahaya, kami harus tetap fokus pada pertandingan-pertandingan selanjutnya," kata Herdman. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan momentum ini menjelang turnamen berikutnya, yaitu Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Juli 2026. Dengan jadwal kompetisi yang ketat, timnas Indonesia bertekad untuk memperkuat strategi, meningkatkan kebugaran, dan mengasah keterampilan individu demi meraih hasil yang lebih baik dan melaju masuk dalam 100 besar ranking FIFA.

Erick Thohir mengakhiri pernyataannya dengan harapan bahwa semangat kebersamaan dan kerja keras akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan ambisi besar tersebut





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Sepakbola Timnas Indonesia Peringkat FIFA Erick Thohir John Herdman

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