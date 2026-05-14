Erick Thohir: Piala Presiden Menunjukkan Sepak Bola Dapat Menyatukan Masyarakat

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menilai Piala Presiden sebagai bukti sepak bola dapat menyatukan masyarakat dari berbagai wilayah Indonesia. Erick Thohir juga menjelaskan bahwa Piala Presiden tidak hanya fokus pada kompetisi, tetapi juga membantu peningkatan kualitas sepak bola nasional.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir berbicara kepada awak media saat menghadiri acara diskusi sepak bola yang digelar PSSI Pers dengan tajuk Water Break: 96 Tahun PSSI, Fondasi Piala Dunia 2030, di GBK Arena, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

"Keterlibatan 64 klub dari 38 provinsi di Piala Presiden tahun ini adalah bukti sepakbola jadi alat pemersatu dan harus dibangun dari akar rumput," ujarnya, berdasarkan rilis PSSI, Kamis (14/5/2026). Trofi Piala Presiden akan kembali menyambangi Kota Bandung. Piala Presiden 2024 akan digelar 19 Juli 2024. Menurut Erick, Maruarar terus mendukung penyelenggaraan turnamen sejak edisi pertama hingga sekarang.

"Kami berpikir bagaimana sepakbola ini tidak hanya dibangun dari grassroot, tapi kita juga harus melakukan benchmarking kualitas klub kita dengan negara-negara lain," jelasnya. Dengan keterlibatan klub dari berbagai daerah, Piala Presiden 2026 diharapkan memberi kesempatan bagi pemain muda untuk tampil di level nasional.

