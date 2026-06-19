Erick Thohir Kurang Tidur karena Nonton Piala Dunia 2026 di Bogor

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengaku kurang tidur karena rutin menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di Bogor. Erick Thohir menjagokan Argentina, Prancis, dan Inggris sebagai kandidat juara serta berharap Jepang mampu mencetak prestasi membanggakan.

Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengaku kurang tidur karena rutin menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026 di Bogor . Erick Thohir menjagokan Argentina , Prancis , dan Inggris sebagai kandidat juara serta berharap Jepang mampu mencetak prestasi membanggakan.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat berada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Jumat (19/6/2026). Jagoannya semua seru. Jadi, ini nih terus terang kurang tidur karena nonton 70 persen pertandingan, kata Erick. Menpora Erick Thohir serta Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia sepak bola John Herdman.

Saya rasa Argentina masih menjadi unggulan. Prancis masih jadi unggulan, Inggris kemarin main bagus, ujarnya. Selain menjagokan tim-tim tradisional tersebut, Erick berharap ada wakil Asia yang mampu menciptakan kejutan pada turnamen kali ini. Jepang menjadi negara yang dinilainya memiliki potensi untuk melangkah lebih jauh dibandingkan pencapaian sebelumnya.

Dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkapkan dirinya justru belum banyak mengikuti jalannya Piala Dunia 2026. Pelatih asal Kanada tersebut memilih memusatkan perhatian pada persiapan Timnas Indonesia. Saya belum sempat menonton Piala Dunia, saya fokus bekerja demi memastikan kami melakukan segalanya agar bisa lolos. Cuma itu yang ada di pikiran saya saat ini, kata Herdman.

Perbedaan pandangan itu menunjukkan bagaimana Erick masih menyempatkan diri mengikuti perkembangan turnamen terbesar sepak bola dunia, sementara Herdman memilih mengarahkan seluruh fokusnya untuk membangun kekuatan Timnas Indonesia menuju target besar tampil di Piala Dunia 2030





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