Erick Thohir Klaim Liga Indonesia Nomor 1 di Asia Tenggara, Timnas Sapu Bersih Kemenangan

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan Liga Indonesia kini menjadi liga terdepan di Asia Tenggara secara komersial. Timnas Indonesia sukses menyapu bersih dua laga FIFA Matchday dengan mengalahkan Oman 3-0 dan Mozambik 1-0. Sementara itu, Persib Bandung dikaitkan dengan eks bintang Real Madrid Jese Rodriguez, dan FAM Malaysia mengambil keputusan mengejutkan dengan menunjuk pelatih U-23 untuk Piala AFF 2026.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir kembali mencuri perhatian dengan pernyataan terbarunya. Ia mengklaim bahwa Liga Indonesia kini menjadi yang terdepan di Asia Tenggara secara komersial.

Klaim ini disampaikan di tengah euforia keberhasilan Timnas Indonesia yang sukses menyapu bersih dua laga FIFA Matchday pada Juni 2026. Timnas Indonesia yang diasuh oleh John Herdman berhasil mengalahkan Oman dengan skor meyakinkan 3-0 serta menundukkan Mozambik dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kemenangan ini menunjukkan perkembangan signifikan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Erick Thohir optimistis bahwa kualitas kompetisi internal terus meningkat dan berpotensi menembus 10 besar liga terbaik di Asia.

Ia juga menekankan pentingnya pembinaan pemain muda dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung kemajuan sepak bola nasional. Keberhasilan Timnas Indonesia ini pun mendapat sorotan dari media internasional, termasuk akun Instagram @433 yang mengapresiasi sapu bersih kemenangan Garuda. Di sisi lain, bursa transfer klub-klub Indonesia mulai bergeliat, terutama Persib Bandung. Maung Bandung dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah pemain asing, termasuk mantan bintang Real Madrid, Jese Rodriguez.

Pemain asal Spanyol ini sempat dikenal sebagai talenta muda berbakat yang mencuri perhatian di Santiago Bernabeu. Selain Jese, beberapa nama lain juga dirumorkan masuk dalam radar Persib. Berdasarkan laporan dari Transfermarkt, rumor ini cukup santer dan menunjukkan ambisi Persib untuk bersaing di kompetisi domestik maupun Asia. Kehadiran pemain bintang seperti Jese diyakini bisa meningkatkan daya tarik dan kualitas Liga Indonesia.

Namun, Persib belum memberikan pernyataan resmi terkait rumor ini. Publik pun menanti kepastian transfer tersebut dalam waktu dekat. Dari Malaysia, Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengambil keputusan mengejutkan menjelang Piala AFF 2026. FAM memutuskan untuk menunjuk pelatih tim U-23, Nafuzi Zain, sebagai pelatih kepala untuk ajang tersebut, bukan pelatih tim senior Peter Cklamovski.

Keputusan ini dilaporkan oleh media Malaysia, Harian Metro, dan disebut sebagai tanggung jawab Nafuzi untuk memenangkan Piala Hyundai yang akan berlangsung bulan depan. Langkah FAM ini dinilai dapat menguntungkan Timnas Indonesia yang menjadi salah satu pesaing di Piala AFF. Sementara itu, pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, sempat terlihat menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Mozambik di SUGBK. Hal ini menunjukkan bahwa lawan-lawan Indonesia mulai melakukan scouting secara intensif.

Kapten Mozambik, Edmilson Dove, mengakui bahwa kekalahan dari Indonesia menjadi pelajaran berharga. Ia menilai permainan Garuda cukup impresif dan patut diwaspadai di masa depan. Sementara itu, netizen Thailand mulai panik melihat tren positif Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027, mengingat Thailand gagal meraih kemenangan di dua laga FIFA Matchday mereka. Semua perkembangan ini menandai era baru sepak bola Indonesia yang semakin kompetitif dan diakui di Asia Tenggara





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