Erick Thohir Dorong SEA Games Berevolusi Jadi Ajang Pembinaan Atlet Kelas Dunia

Menpora Erick Thohir mengusulkan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan SEA Games agar lebih fokus pada pembinaan atlet menuju level internasional dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi serta persatuan antarnegara di kawasan Asia Tenggara.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menekankan pentingnya evolusi SEA Games agar tidak hanya menjadi ajang perebutan medali semata. Menurutnya, pesta olahraga dua tahunan ini harus terintegrasi dalam sistem pembinaan atlet menuju level internasional seperti Asian Games dan Olimpiade .

Erick menyatakan bahwa SEA Games seharusnya menjadi aset berharga di bidang olahraga. Selama ini, penyelenggaraan SEA Games dinilai belum optimal karena seringkali dipengaruhi oleh kepentingan tuan rumah, terutama dalam pemilihan cabang olahraga yang tidak selalu sesuai dengan standar Olimpiade. Untuk meningkatkan kualitas kompetisi, Erick mengusulkan agar cabang olahraga Olimpiade mendominasi nomor pertandingan yang dipertandingkan.

Hal ini bertujuan memberikan tolok ukur prestasi yang jelas bagi negara-negara di Asia Tenggara di level dunia, sambil tetap memberikan ruang bagi cabang olahraga lokal sebagai identitas budaya. Selain prestasi, Erick juga menyoroti potensi SEA Games sebagai aset regional yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mempererat persatuan antarnegara melalui tata kelola yang transparan dan perencanaan komersial jangka panjang. Gagasan ini mendapat sambutan positif dari para delegasi ASEAN.

Menteri Olahraga Filipina, John Patrick Gregorio, dan perwakilan Singapura, David Neo Chin Wee, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya peningkatan kualitas kompetisi. Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan dan Olahraga Laos, Kingmano Phommahaxay, mengusulkan pembentukan tim ad hoc untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Kesepakatan para menteri olahraga kemudian dirumuskan dalam Bali Declaration, yang menjadi dokumen resmi hasil pertemuan tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan atlet-atlet kelas dunia dari kawasan Asia Tenggara yang mampu bersaing di panggung global.

Minat masyarakat terhadap triathlon terus meningkat, terutama setelah keberhasilan Indonesia di SEA Games, dengan 300 peserta yang akan berpartisipasi dalam ajang tersebut.

Semangat emansipasi perempuan juga terasa dalam gelaran Mandalika Kartini Race 2026 yang berlangsung di Pertamina Mandalika. Di Uber Cup 2026, Korea Selatan sementara unggul 1-0 atas China setelah duel antara An Se Young dan Wang Zhi Yi. Situasi geopolitik juga memanas dengan laporan bahwa UEA, Qatar, dan Bahrain mulai mempersiapkan langkah militer setelah serangan rudal Iran terhadap situs minyak strategis di kawasan Teluk.

Di dunia tenis, Janice Tjen akan menghadapi Peyton Stearns pada babak pertama WTA 1000 Italian Open 2026, dan ratusan penggemar film Shaka oh Shaka histeris menyambut para pemerannya di Gressmall. Hizbullah juga kembali melancarkan serangan terhadap pasukan Israel di Lebanon Selatan di tengah konflik yang terus memanas antara Iran, AS, dan Israel





