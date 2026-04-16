Erick Thohir Buka Suara Soal Play-off Tambahan Piala Dunia 2026, Nasib Indonesia dan Italia Pupus

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi isu playoff tambahan Piala Dunia 2026 yang merebak pasca permintaan Iran. Sementara itu, Timnas Indonesia U-17 terancam tersingkir di Piala AFF U-17 2026, dan Bayern Munich melaju ke semifinal Liga Champions setelah mengalahkan Real Madrid. Berita lain mencakup isu paspor Nathan Tjoe-A-On, fokus FFI pada talent scouting, serta peluncuran DJI Osmo Pocket 4.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir , memberikan tanggapan mengenai isu penambahan slot playoff Piala Dunia 2026 yang mencuat setelah Iran dikabarkan mengajukan permintaan baru terkait partisipasinya. Pernyataan Erick Thohir ini menjadi salah satu topik hangat yang dibahas, meskipun detail teknis dan kepastiannya masih belum jelas.

Spekulasi mengenai kemungkinan Indonesia mendapatkan kesempatan melalui jalur playoff tambahan sempat memicu antusiasme, namun kabar terbaru dari FIFA mengindikasikan pembatalan playoff darurat tersebut, membuat harapan Indonesia dan Italia pupus. Situasi ini tentunya mengecewakan bagi kedua negara yang berambisi tampil di ajang sepak bola terbesar dunia tersebut.

Sementara itu, jagat sepak bola Indonesia juga diramaikan oleh berbagai berita lainnya. Timnas Indonesia U-17 menghadapi tantangan berat di Piala AFF U-17 2026 setelah menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Malaysia U-17 dalam laga krusial yang digelar di kandang sendiri. Hasil ini menempatkan skuad Garuda Nusantara di ujung tanduk untuk melaju ke babak semifinal, menuntut performa gemilang di laga-laga sisa.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga turut buka suara mengenai kondisi fisik para pemainnya. Ia mengungkapkan bahwa tingkat VO2 max pemain Timnas Indonesia pada awal kepelatihannya di tahun 2020 berada di bawah standar, bahkan disamakan dengan anak Sekolah Dasar. Hal ini mengindikasikan adanya upaya serius untuk meningkatkan kebugaran dan performa timnas secara keseluruhan.

Di kancah internasional, Liga Champions 2025/2026 terus menyajikan drama. Bayern Munich berhasil melaju ke babak semifinal setelah menyingkirkan raksasa Spanyol, Real Madrid, dengan keunggulan agregat 6-4. Kemenangan tipis 4-3 di leg kedua yang digelar di Allianz Arena, Munich, mengukuhkan dominasi Bayern setelah sebelumnya memetik kemenangan 2-1 di Santiago Bernabeu. Pertandingan antara Bayern Munich dan Real Madrid ini menjadi salah satu laga yang paling banyak diburu pembaca VIVA Bola sepanjang Rabu, 15 April 2026.

Kabar lain yang tak kalah menarik datang dari pemain muda Chelsea, Alejandro Garnacho, yang membuat kehebohan di media sosial. Ia mengunggah konten yang diduga berkaitan dengan mantan klubnya, Manchester United, memicu reaksi beragam dari para penggemar.

Di sisi lain, FFI (Federasi Futsal Indonesia) menunjukkan fokus yang berbeda dalam pengembangan Timnas Futsal Indonesia. Alih-alih mengandalkan naturalisasi, FFI lebih memilih untuk mengintensifkan program talent scouting atau pencarian bakat. Program ini ditargetkan menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia demi menciptakan regenerasi pemain yang berkelanjutan dan mendalam.

Kabar dari Eropa juga datang dari gelandang andalan Bayern Munich, Joshua Kimmich. Ia telah mengungkapkan pandangannya mengenai potensi pertemuannya dengan juara bertahan PSG di babak semifinal Liga Champions.

Sementara itu, pemain Timnas Indonesia, Nathan Tjoe-A-On, akhirnya angkat bicara mengenai isu paspor yang sempat membuatnya tersingkir dari klubnya di Belanda, Willem II, dan dilarang berlatih. Pernyataannya diharapkan dapat memberikan klarifikasi atas situasi yang sempat menimbulkan spekulasi.

Di level usia muda, Timnas Vietnam U-17 secara mengejutkan menunjukkan performa impresif dengan menggulung Timnas Timor Leste dengan skor telak 10-0. Kemenangan ini menjadi sinyal peringatan bagi tim-tim lain di Piala AFF U-17 2026, termasuk Timnas Indonesia.

Berita mengenai Raphinha yang dikabarkan mengamuk karena merasa Barcelona dirampok oleh Atletico Madrid dalam perempat final Liga Champions juga menjadi sorotan pembaca VIVA Bola. Duel klasik antara Bayern Munich dan Real Madrid di leg kedua perempat final Liga Champions 2025/2026 juga menjadi perhatian utama, dengan pertanyaan mengenai di mana pertandingan tersebut dapat ditonton.

Di ranah teknologi, DJI Osmo Pocket 4 resmi diluncurkan dengan spesifikasi yang menggiurkan, termasuk sensor 1 inci, kemampuan merekam video 4K pada 240fps, dan fitur Intelligent Follow 7.0. Informasi lengkap mengenai spesifikasi dan harganya pun dibagikan.

Dalam konteks sosial, ribuan massa dari Komando Bela Tanah Air (KOMBAT) Sumatra Utara, yang merupakan organisasi sayap Partai NasDem, menggelar aksi damai di Lapangan Merdeka, Medan.

Di dunia olahraga lokal, Madura United akan menghadapi pertandingan berat bertajuk Derbi Suramadu melawan Persebaya di Stadion Gelora Bung Tomo.

Terakhir, upaya pemberantasan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Sidoarjo kembali membuahkan hasil dengan ditangkapnya seorang pria berinisial BBS (64 tahun) yang kini harus berurusan dengan hukum





