Erick Thohir Berbicara Soal Proses Naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi untuk kedua pemain keturunan yang telah ikut latihan Timnas Indonesia yakni Luke Vickery dan Mitchell Baker.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir , memberikan kabar terbaru terkait proses naturalisasi untuk kedua pemain keturunan yang telah ikut latihan Timnas Indonesia yakni Luke Vickery dan Mitchell Baker .

Luke Vickery dan Mitchell Baker memang diketahui telah berada di Jakarta sejak akhir Mei lalu. Kedua calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia ini bahkan sudah ikut menjalani pemusatan latihan (TC) sejak akhir Mei 2026. Namun, Luke Vickery dan Mitchell Baker belum bisa membela Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 ini. Pasalnya, keduanya belum tuntas menjalani naturalisasi, dan Luke Vickery serta Mitchell Baker masih berkewarganegaraan Australia.

Luke Vickery dan Mitchell Baker disebut-sebut masuk dalam enam pemain keturunan yang diproyeksikan naturalisasi pada era kepelatihan John Herdman ini. Oleh karena itu, Luke Vickery dan Mitchell Baker sudah bergabung dalam TC Timnas Indonesia, karena John Herdman pun ingin melihat kualitas mereka. Erick Thohir pun berbicara soal proses naturalisasi kedua pemain ini. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tersebut mengatakan bahwa untuk naturalisasi mereka masih proses.

Banyak yang penasaran bagaimana proses naturalisasi ini berlangsung. Erick Thohir pun menjelaskan bahwa proses naturalisasi ini melibatkan beberapa tahap, mulai dari pendaftaran, pengujian, dan akhirnya pengambilan keputusan oleh Komite Olimpiade Indonesia (KOI). Selain itu, Erick Thohir juga menjelaskan bahwa proses naturalisasi ini tidak hanya melibatkan pemeriksaan dokumen saja, tetapi juga melibatkan pemeriksaan fisik dan mental.

Erick Thohir pun berjanji bahwa proses naturalisasi ini akan segera diselesaikan, sehingga kedua pemain ini dapat membela Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday Juni 2026 ini. Banyak yang berharap bahwa proses naturalisasi ini dapat diselesaikan dengan cepat, sehingga kedua pemain ini dapat membela Timnas Indonesia dengan percaya diri





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Erick Thohir Luke Vickery Mitchell Baker Naturalisasi Timnas Indonesia

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