Erick Thohir Apresiasi Cendrawasih Karsa Media Cup 2026, TVRI Raih Juara Umum

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi penyelenggaraan turnamen sepak bola antarmedia di Jakarta. TVRI keluar sebagai juara setelah mengalahkan iNews.id dalam final.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ( PSSI) Erick Thohir secara terbuka memberikan apresiasi tinggi terhadap suksesnya penyelenggaraan Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 di Jakarta. Dalam kunjungannya di Stadion ASIOP, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026, Erick Thohir menyampaikan harapan agar turnamen sepak bola antarmedia tersebut terus digelarkan secara rutin setiap tahunnya demi keharmonian dunia olahraga nasional.

Mekanisme Turnamen dan Partisipasi Klub Media

Cendrawasih Karsa Media Cup merupakan agenda tahunan yang digagas oleh Pers PSSI dengan tujuan utama mempererat tali persaudaraan antar insan media melalui kegiatan olahraga yang mengedepankan nilai kebersamaan dan sportivitas tinggi. Edisi kelima dari turnamen bergengsi ini menampilkan partisipasi aktif sebanyak 16 tim yang berasal dari berbagai media terkemuka di Indonesia.

Also read AFC Tunda Piala Asia 2027, Ketum PSSI: Menguntungkan Timnas Indonesia

Daftar peserta yang turut serta dalam kompetisi tahun ini mencakup SCTV, SKOR, CNN Indonesia, ANTV, tvOne, RTV, TVRI, Detik.com, Trans7, Kompas TV, Tribun Network, Metro TV, ANTARA, iNews.id, Garuda TV, dan BTV. Struktur acara ini dirancang untuk memungkinkan kompetisi yang sehat di tengah kesibukan para wartawan dan pegiat media.

Kredibilitas dan Peran Media dalam Olahraga

Erick Thohir menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara PSSI, pengelola liga profesional, serta seluruh insan media untuk mendukung pertumbuhan sepak bola nasional yang lebih baik. Ia membuka lebar pintu bagi kritik dan saran sebagai bagian dari tanggung jawab bersama dalam dunia olahraga yang harus terus menjaga kredibilitas dan persahabatan.

Advertisement

Menteri Pemuda dan Olahraga ini juga mengingatkan bahwa insan media perlu menjaga kesehatan fisik mereka di tengah tekanan pekerjaan dan tenggat waktu peliputan yang sangat ketat. Kegiatan ini dinilai bermanfaat ganda karena dapat menjaga kebugaran peserta sekaligus mempererat hubungan profesional antar-lembaga media.

Hasil Final dan Rekor Juara TVRI

TVRI berhasil keluar sebagai juara umum Cendrawasih Karsa Media Cup 2026 setelah memenangkan pertandingan final dengan skor telak 4-0 atas lawan berat mereka, iNews.id. Pertandingan puncak tersebut berlangsung meriah di Stadion ASIOP, Jakarta, pada Kamis, 5 November 2026, dan menjadi momen bersejarah bagi klub media televisi negara.

Kemenangan ini menandai gelar juara kedua yang diraih oleh TVRI dalam lima edisi penyelenggaraan Media Cup. Sebelumnya, stasiun televisi publik tersebut telah menjuarai turnamen ini pada edisi perdana tahun 2022, membuktikan konsistensi kualitas tim mereka dalam kompetisi antar-media.