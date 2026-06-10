Erick Menyambut Positif Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia

Erick menyambut positif kembalinya pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, ke Indonesia karena dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola nasional. Pernyataan itu disampaikan Erick kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, usai kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday.

Erick menyambut positif kembalinya pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, ke Indonesia karena dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas kompetisi sepak bola nasional. Pernyataan itu disampaikan Erick kepada awak media di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, usai kemenangan Timnas Indonesia 1-0 atas Mozambik dalam laga FIFA Matchday.

Erick mengatakan bahwa kehadiran pelatih-pelatih berkualitas di Liga 1 merupakan sinyal positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Ia menilai kualitas kompetisi akan semakin meningkat jika lebih banyak pelatih berpengalaman memilih berkarier di Indonesia. Erick juga menambahkan bahwa peningkatan kualitas liga menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia. Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih kepala baru Persija Jakarta dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara, pada Senin 8 Juni 2026.

Persija menjadi klub keempat yang ditangani Shin setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Timnas Indonesia pada Januari 2025. Setelah meninggalkan Indonesia, ia sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA) selama 11 bulan. Karier Shin kemudian berlanjut sebagai Director of Football di Seongnam FC selama empat bulan sebelum dipercaya menangani Ulsan HD. Bersama klub tersebut, ia mencatatkan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan dari 10 pertandingan.

Nama Shin Tae-yong memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Selama lima tahun menangani Timnas Indonesia, ia membawa sejumlah pencapaian penting meski belum berhasil mempersembahkan trofi. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil meloloskan tiga kelompok tim nasional ke putaran final Piala Asia, mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023, menempati peringkat keempat Piala Asia U-23 2024, serta lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia dan putaran final Piala Asia 2027.

Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, kepergok menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia Mozambik dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Kapten Mozambik Edmilson Dove menjadikan kekalahan dari Timnas Indonesia sebagai pelajaran. Mozambik kalah 0-1 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ole Romeny kembali menjadi pahlawan Timnas Indonesia.

Dia mencetak gol kemenangan skuad Garuda saat mengalahkan Mozambik 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski meraih kemenangan, Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, mengaku sedikit kecewa. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik 1-0 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pelatih Mozambik Chiquinho Conde buka suara usai timnya dikalahkan Timnas Indonesia 0-1 pada laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Selasa malam.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman mengaku puas dengan performa Elkan Baggott usai mengalahkan Mozambik pada laga FIFA Matchday Juni 2026. Dia menye. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan atas Mozambik pada laga FIFA Matchday. Bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Selasa 9 Juni 2026, Tim Timnas Indonesia berhasil menyapu bersih dua laga FIFA Matchday dengan kemenangan.

Setelah melibas Oman 3-0 beberapa hari lalu, skuad Garuda melanjutkan tren positif dengan mengalahkan Mozambik 1-0. Netizen Thailand mulai panik melihat tren Timnas Indonesia jelang Piala Asia 2027 setelah gagal menang di dua laga FIFA Matchday Juni 2026 dan Hudson disorot. Taktik Shin Tae-yong di Persija Jakarta diprediksi berbeda dari saat menangani Timnas Indonesia. Macan Kemayoran disiapkan tampil agresif dan tajam.

Selengkapnya di sini Kapten Mozambik Edmilson Dove menjadikan kekalahan dari Timnas Indonesia sebagai pelajaran. Mozambik kalah 0-1 dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Cuaca di Jawa Timur hari ini diprediksi bervariasi berdasarkan BMKG. Namun cenderung panas.

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