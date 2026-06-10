Erick Apresiasi Shin Tae-yong di Persija, Timnas Indonesia Tekan Mozambik 1-0

Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyambut positif pengumuman Shin Tae-yong sebagai pelatih Persija Jakarta. Ia menilai kedatangan pelatih berkelas dari Korea Selatan ini adalah bukti perkembangan liga Indonesia yang mulai dikenal di arena internasional. Sementara itu, Timnas Indonesia mengakhiri laga FIFA Matchday dengan kemenangan 1-0 atas Mozambik berkat gol Ole Romeny di Stadion Utama GBK. Kemenangan ini mengikuti hasil serupa melawan Oman, menandakan tren positif_s timnas menjelang Piala Asia 2027.

ErickbersorakpositifterhadapkedatanganShinsebagaipelatihbaruPersijaJakarta. Diakatakan,kehadiranpelatihberkalitasdibuktikanpeningkatannyaringkatligaIndonesiadari25ke16diAsiadan targetjangkauan10besardiAsiatelahditebarkan. Secarakomersial,ligaIndonesiatelahmenjadiperingkatpertamadiAsiaTenggara. Erickmengharapbanyaknyapelatihcelahiniakandampingipeningkatanmutuligadomestikdanmembantutimnasionalmelalui programU-17,U-19dangrassroots.

ShinTae-yongbarusaja diperkenalkandalamkonferenspersdiJakartaInternationalStadiumsetelahmemiliki pengalamanpentingselamamenanganiTimnasIndonesia,diantaramembawaIndonesialoloskePialaAsidanmeningkatkanperingkatFIFAdari173menjadi129. DalamlagaFIFAMatchday,TimnasIndonesiaberhasilmengalahkanMozambik1-0diStadionUtamaGeloraBungKarnodengan gol Ole Romeny. Pelatih John Herdman mengaku sedikit kecewa meski memenangkan pertandingan, sementara pelatih Mozambik Chiquinho Conde menyatakan kekalahan sebagai pembelajaran. Kapten Mozambik Edmilson Dove juga menampilkan pandangan serupa.

Di sisi lain, netizen Thailand显示出panic melihat tren Timnas Indonesia menjelang Piala Asia 2027 setelah hasil tidak memuaskan di dua laga FIFA Matchday Juni 2026. Prediksi muncul bahwa taktik Shin Tae-yong di Persija akan berbeda dari zamannya di timnas, dengan Persija diantisipasi tampil agresif dan tajam. Selain berita sepak bola, kabar lain menyebutkan Yusan, perempuan 29 tahun asal Bandung, mewujudkan mimpinya bepergian melalui pengelolaan keuangan, serta pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara triwulan I 2026 tetap positif di tengah ketidakpastian global.

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