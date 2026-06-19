Eric García: Pergerakan Bola Harus Cepat Saat Menghadapi Tim-Tim yang Mundur

Bek tim nasional Spanyol, Eric García, mengomentari awal yang kurang mulus bagi negaranya di putaran final Piala Dunia. Ia mengatakan bahwa pergerakan bola harus sangat cepat saat menghadapi tim-tim yang mundur dan berkerumun di lini belakang.

Bek tim nasional Spanyol , Eric García , mengomentari awal yang kurang mulus bagi negaranya di putaran final Piala Dunia . Ia mengatakan bahwa pergerakan bola harus sangat cepat saat menghadapi tim-tim yang mundur dan berkerumun di lini belakang.

García juga berbicara mengenai harapannya menjelang pertandingan krusial melawan timnas Arab Saudi pada Minggu mendatang di babak kedua. Ia mengungkapkan bahwa tim mana yang ingin dihindari di babak-babak awal turnamen adalah tim yang memiliki gaya permainan defensif. Dalam wawancaranya dengan surat kabar Spanyol, García menjelaskan bahwa pergerakan bola harus sangat cepat saat menghadapi tim-tim yang mundur dan berkerumun di lini belakang.

Ia juga mengatakan bahwa tim nasional harus berusaha mengisi ruang-ruang di dalam meskipun lawan mencoba menutupnya, karena hal itu menciptakan ruang tambahan dan membuka sayap-sayap lapangan. Ia juga mengatakan bahwa gaya permainan lawan tidak mengejutkan tim nasional karena mereka adalah tim yang mengutamakan sepak bola menyerang. García juga mengatakan bahwa jika kita melihat para pemain satu per satu, ia yakin bahwa tim nasional termasuk tim yang akan bersaing di papan atas mengingat kualitas tinggi yang mereka miliki di setiap posisi.

Ia juga mengatakan bahwa setiap pertandingan sulit dan semua orang di sini berjuang demi karier mereka, begitu pula mereka. Ia juga mengatakan bahwa berbicara itu mudah, dan ia tetap melihat bahwa mereka adalah salah satu favorit, tetapi tindakan di lapanganlah yang paling penting, dan ada hal-hal yang harus mereka perbaiki untuk mempertahankan level tinggi ini.

Dalam analisis teknisnya mengenai pertandingan-pertandingan Piala Dunia serta tim atau pemain yang paling menarik perhatiannya, García berkata bahwa Jerman tanpa diragukan lagi tampil sangat kuat, dan Korea Selatan sangat mengejutkan ia dengan gaya bermainnya yang unik. Ia juga mengatakan bahwa dari segi individu, karena Messi sudah tidak lagi mengejutkan siapa pun, ia sangat terkesan dengan penampilan Diomande. Ia juga mengatakan bahwa Inggris dan Kroasia juga menampilkan pertandingan yang luar biasa; semua orang di sini memiliki bakat yang luar biasa.

Ia juga mengomentari hat-trick luar biasa yang dicetak oleh Lionel Messi dan apakah ia memperkirakan performa gemilang ini akan berlanjut. Ia berkomentar dengan penuh kekaguman bahwa selalu ada kegemparan seputar Messi, dan meskipun usianya sudah tidak muda lagi, namun ketika Anda melihatnya bermain, Anda merasa dia akan tetap tampil di Piala Dunia berikutnya juga. Ia juga mengatakan bahwa ini sungguh luar biasa.

Ia menunjukkan kecerdasan yang tajam, ketenangan yang luar biasa, dan kemampuan luar biasa dalam memprediksi ruang kosong, dan keberhasilannya mencetak hat-trick dalam pertandingan Piala Dunia pertamanya membuktikan nilainya. Di akhir wawancara, menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan menghadapi Argentina di babak 32 besar atau di final serta mimpinya mencetak gol ke gawang mereka, García menutup pembicaraannya dengan mengatakan bahwa ia berharap pertemuannya terjadi di final besar.

Ia juga mengatakan bahwa mengawasi Leo Messi akan menjadi tugas yang sangat berat dan sulit, tetapi bermain melawannya merupakan impian bagi ia dan setiap pemain sepak bola. Ia juga mengatakan bahwa tentu saja, saat mereka memasuki lapangan, satu-satunya tujuan mereka adalah menang, tetapi setelah peluit akhir berbunyi, mereka akan sepenuhnya menyadari bahwa mereka telah menghadapi pemain terbaik dalam sejarah sepak bola menurut pandangan ia





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