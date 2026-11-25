ERHA meluncurkan Ultimate Weight Loss Program di Jakarta untuk mendukung penurunan berat badan aman dengan pendekatan kesehatan tubuh dan kulit yang terintegrasi.

ERHA telah resmi memperkenalkan Ultimate Weight Loss Program di Jakarta pada Selasa, 24 November 2026, sebagai solusi komprehensif untuk manajemen berat badan yang mengintegrasikan kesehatan fisik dan dermatologi. Peluncuran layanan ini menandai upaya klinik tersebut untuk memberikan pendekatan yang lebih menyeluruh dalam menangani kompleksitas perubahan tubuh selama proses penurunan berat badan, tidak sekadar berfokus pada angka di timbangan.

Mekanisme Dampak Kulit dan Otot Saat Diet

Penurunan berat badan yang signifikan secara medis dapat menyebabkan kulit tampak kendur karena jaringan kulit tidak selalu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat saat lemak di bawahnya berkurang. Tingkat elastisitas kulit pada setiap individu bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh faktor usia, genetik, serta total kilogram yang berhasil diturunkan selama program diet.

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dr. Evelyn Lina Nainggolan, Sp.DVE, Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ERHA, menekankan bahwa proses penurunan berat badan harus direncanakan dengan mempertimbangkan kondisi tubuh secara utuh daripada hanya mengejar target angka tertentu dalam waktu singkat. Dr. Evelyn menjelaskan bahwa mempertahankan massa otot melalui olahraga, khususnya latihan kekuatan, serta mencukupi asupan protein merupakan komponen krusial yang sering terabaikan dalam program diet konvensional.

Penurunan berat badan memang berisiko mengurangi massa otot jika tidak diimbangi dengan stimulasi yang tepat. Tinjauan sistematis dan meta-analisis yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ Open Sport & Exercise Medicine mengonfirmasi bahwa latihan resistensi selama periode penurunan berat badan dapat membantu meminimalkan kehilangan massa bebas lemak sekaligus meningkatkan kekuatan otot secara signifikan.

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Panduan CDC dan Pendekatan Medis ERHA

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC merekomendasikan penurunan berat badan secara bertahap, yakni sekitar 0,45 hingga 0,9 kilogram per minggu, karena metode ini cenderung lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang dibandingkan penurunan berat badan yang berlangsung terlalu cepat. CDC juga menempatkan pola makan sehat, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, dan pengelolaan stres sebagai pilar utama gaya hidup yang mendukung pengelolaan berat badan yang berkelanjutan.

Alisa Agustine, General Manager ERHA Group Clinic, menyatakan bahwa Ultimate Weight Loss Program dirancang untuk memperluas kontribusi ERHA dalam mendukung kesehatan masyarakat secara holistik. Layanan ini menggabungkan keahlian dermatologi dengan manajemen nutrisi dan terapi medis untuk memastikan pasien tidak hanya mendapatkan tubuh yang lebih ramping, tetapi juga kesehatan kulit yang terjaga kualitasnya selama proses perubahan berat badan berlangsung.

Komponen Layanan dan Terapi Medis

Program ini mencakup lima komponen pendampingan utama, yaitu evaluasi kesehatan oleh dokter, penyusunan rencana perawatan personal, pemantauan berkala, dukungan ahli gizi, serta pilihan terapi medis yang disesuaikan dengan indikasi masing-masing pasien. Pilihan terapi medis yang ditawarkan meliputi obat oral dan GLP-1 Injection Therapy, yang penggunaannya diputuskan oleh dokter berdasarkan hasil evaluasi medis yang ketat.

Selain terapi farmakologis, program ini juga menyediakan teknologi sebagai perawatan pelengkap untuk membantu membentuk kontur tubuh agar tampak lebih kencang dan terdefinisi. Ahli gizi mendampingi pasien dalam mengatur pola makan serta menyesuaikan asupan nutrisi agar sesuai dengan kondisi kesehatan dan target yang diinginkan, sehingga pasien tidak perlu memangkas asupan gizi secara sembarangan yang berpotensi merugikan metabolisme tubuh.

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Jangkauan Nasional dan Langkah ke Depan

Ultimate Weight Loss Program tersedia di 76 klinik ERHA di berbagai wilayah Indonesia dengan kampanye Feel Lighter, Live Better, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya keseimbangan antara kesehatan tubuh dan kulit. Rangkaian pengenalan layanan di Jakarta mencakup pemeriksaan komposisi tubuh, Magic Slim Mirror Experience, dan lokakarya pembuatan overnight oats yang dipandu langsung oleh ahli gizi.

ERHA juga menyiapkan perkembangan terbaru untuk tahun depan dengan meluncurkan 8 Weeks Transformation Challenge, sebuah program pendampingan intensif selama delapan minggu. Pasien akan memperoleh penjelasan lengkap mengenai tahapan perawatan dan biaya sebelum memulai layanan, memastikan transparansi dan kenyamanan dalam menempuh perjalanan menuju berat badan ideal yang sehat dan berkelanjutan.