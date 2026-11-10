Eramet Siap Jual Saham Weda Bay Nickel, Investor Tertarik Akuisisi

Eramet mengonfirmasi minat investor untuk mengakuisisi saham di PT Weda Bay Nickel sebagai upaya pelunasan utang. Penawaran ini menjadi strategi kunci perusahaan tambang Prancis tersebut.

Perusahaan tambang asal Prancis, Eramet, secara resmi mengonfirmasi bahwa terdapat calon investor yang berminat untuk mengakuisisi porsi signifikan dari saham minoritas Grup mereka di PT Weda Bay Nickel. Lokasi tambang strategis ini terletak di wilayah Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, dan menjadi aset kunci dalam portofolio nikel global perusahaan tersebut.

Proses Divestasi dan Struktur Kepemilikan Saham

Manajemen Eramet menegaskan bahwa aksi divestasi saham di PT Weda Bay Nickel sedang dalam tahap proses intensif. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya utama untuk mengurangi beban utang kelompok usaha Eramet secara keseluruhan. Dalam keterangan resminya, yang dikutip pada Selasa, 10 November 2026, perusahaan menyatakan dengan jelas bahwa terdapat minat nyata dari beberapa pihak untuk memperoleh kontrol atau porsi saham yang lebih besar.

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Hingga saat ini, Eramet belum mengungkapkan besaran persentase saham spesifik yang akan dilepas maupun identitas detail calon investor yang menjadi target. Namun, perusahaan memisahkan dua proses penjualan aset yang sedang berjalan: penjualan saham minoritas di Centenario dan penjualan signifikan atas saham Eramet di PT Weda Bay Nickel.

Struktur kepemilikan saat ini menunjukkan dominasi besar dari China, di mana Tsingshan Holding Group menggenggam saham mayoritas sebesar 51,3%. Eramet sendiri memegang porsi saham sebesar 38,7%, sementara PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam memiliki sisa saham sebesar 10%. Dinamika kepemilikan ini menjadi latar belakang kompleks mengapa divestasi menjadi opsi yang dipertimbangkan.

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Posisi Danantara dan Langkah Awal Negosiasi

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya telah memberikan respons terkait rencana akuisisi saham Eramet di Indonesia. Rosan menyatakan bahwa Danantara terbuka untuk menerima diskusi mengenai investasi yang ada di Indonesia. Perusahaan negara ini positioned sebagai strong local partner yang siap mendukung proses transisi atau akuisisi tersebut.

Menurut laporan dari MySteel, negosiasi saat ini masih berada dalam tahap awal. Dalam konteks kesepakatan potensial, Danantara dikabarkan mungkin akan berpartisipasi dalam penerbitan saham baru sebagai bagian dari struktur pembiayaan atau transaksi. Pernyataan resmi dari Rosan disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Selasa, 12 Mei 2026, yang menunjukkan keterbukaan tinggi terhadap kerjasama strategis.

Keterbukaan ini sejalan dengan kebutuhan Eramet untuk memperkuat posisinya di tengah tekanan pasar global. Danantara, sebagai entitas investasi strategis nasional, dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi mitra lokal yang kokoh dalam pengelolaan aset nikel berskala besar seperti PT Weda Bay Nickel.

Dampak Regulasi dan Kondisi Keuangan Eramet

Kondisi operasional PT Weda Bay Nickel telah mengalami guncangan signifikan akibat kebijakan pemerintah Indonesia. Eramet mengumumkan pada 23 April bahwa produksi di lokasi tersebut akan dihentikan sementara mulai Mei 2026. Penyebab utama penghentian produksi ini adalah pemotongan tajam sebesar 71% terhadap kuota produksi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 oleh pemerintah, yang menyebabkan kuota hampir habis lebih cepat dari rencana.

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Selain masalah operasional di lapangan, Eramet juga menghadapi tekanan finansial internal. Perusahaan telah menangguhkan pembayaran dividen kepada pemegang saham. Untuk memperbaiki posisi keuangan yang lesu, Eramet berencana untuk mengumpulkan dana sebesar 500 juta Euro atau setara dengan Rp 10,27 triliun. Upaya penggalangan dana ini menjadi latar belakang utama mengapa divestasi aset di Indonesia diprioritaskan.

Strategi monetisasi aset dan penjualan saham disepakati untuk dijalankan pada tahun ini guna menjaga stabilitas likuiditas perusahaan induk. Pengumuman resmi mengenai minat investor ini memberikan sinyal positif bagi pasar bahwa proses transisi kepemilikan atau restrukturisasi aset dapat berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Tindak Lanjut dan Proyeksi Pasar

Proses negosiasi antara Eramet dan calon investor, termasuk kemungkinan partisipasi Danantara, diharapkan dapat menghasilkan kejelasan lebih lanjut mengenai kepemilikan aset strategis nikel di Halmahera Tengah. Pengurangan utang dan stabilisasi keuangan Eramet menjadi tujuan akhir dari seluruh mekanisme bisnis yang sedang dirampungkan. Semua pihak menunggu perkembangan selanjutnya setelah masa penghentian produksi Mei 2026 berakhir.