Entdis Cup 2026 Sukses Digelar, Meriahkan Ajang Olahraga dan Hiburan Pelajar

Entertainment District Cup (Entdis Cup) 2026 berhasil menarik sekitar 2.000 peserta dengan berbagai kompetisi sportainment dan hiburan. Selain itu, berita mengenai berbagai prestasi atlet Indonesia di berbagai ajang internasional juga menjadi sorotan.

Festival olahraga dan hiburan Entertainment District Cup (Entdis Cup) 2026 telah sukses diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 25 April, menarik partisipasi yang sangat besar dengan sekitar 2.000 peserta.

Jumlah peserta yang signifikan ini menjadi daya tarik utama dari penyelenggaraan tahun ini. Event ini melibatkan ribuan pelajar dalam berbagai kompetisi yang dikemas dalam konsep sportainment, sebuah perpaduan unik antara olahraga dan hiburan, serta kompetisi komunitas seperti Pokemon TCG dan seni lukis. Keragaman ini tidak hanya menekankan persaingan, tetapi juga menyediakan platform bagi peserta untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka.

Puncak acara pada tanggal 25 April dimeriahkan oleh penampilan musisi ternama seperti Nidji, Toya Band, dan DJ Lexology, yang berhasil menarik perhatian pengunjung di luar peserta, menandai penutupan rangkaian acara yang berlangsung hampir seminggu. Kevin Aderland, CEO Playinc dan Founder Entertainment District, menjelaskan bahwa perayaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada para pengunjung yang telah menjadikan kawasan tersebut sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka.

Ia menyatakan, 'Ulang tahun pertama ini adalah ungkapan terima kasih kami kepada setiap keluarga yang telah menjadikan Entertainment District sebagai bagian dari rutinitas mereka. Melalui sinergi sportainment dan kompetisi kreatif, kami ingin menciptakan ruang di mana olahraga dan hiburan bersatu dalam sebuah pengalaman yang tak terlupakan.

' Diana menambahkan, 'Dengan semangat ‘Endless Fun, All in One Place’, kami berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang aman dan nyaman. Di sini, setiap anggota keluarga—mulai dari anak-anak yang menikmati area arcade hingga orang tua yang ingin bersantai—dapat menemukan kebahagiaan mereka masing-masing dalam satu ekosistem yang lengkap.

' Dengan partisipasi yang luas dan cakupan kegiatan yang beragam, Entdis Cup 2026 semakin mengukuhkan posisinya sebagai event pelajar berbasis sportainment yang mampu menarik minat dari berbagai daerah. Selain Entdis Cup, berbagai ajang olahraga lainnya juga sukses digelar. Jakarta Home Run Men’s Slowpitch League 2026 berhasil menarik perhatian, membuktikan popularitas olahraga ini. Di kancah internasional, pasangan ganda putra Akbar/Sofyan Rachmat harus mengakhiri perjuangan mereka di Asian Beach Games 2026 setelah kalah dari Thailand dalam pertandingan yang sangat menegangkan.

Dalam Piala Uber 2026, Indonesia berhasil mengalahkan Australia dengan skor 5-0, dengan Rachel dan Ana berbagi pengakuan atas kemenangan tersebut, menyoroti adaptasi pasangan baru dan persiapan menghadapi Taiwan. Thalita Ramadhani Wiryawan tampil gemilang dan memperkuat keunggulan Indonesia atas Australia, melanjutkan tren kemenangan tim Merah Putih.

Putri Kusuma Wardani, yang akrab disapa Putri KW, juga tampil dominan dan menyumbang poin pertama bagi Indonesia dalam pertandingan melawan Australia, membuka peluang untuk menjadi juara Grup C. Tim Taekwondo Garbha Presisi Polri menunjukkan performa yang mengesankan di The 22nd WATA Open International Taekwondo. Berita mengenai comeback Indonesia melawan Thailand di Piala Thomas 2026 menjadi topik yang paling banyak dicari oleh pembaca VIVA Sport.

Di Proliga 2026, Jakarta Pertamina Enduro berhasil meraih gelar juara setelah mengalahkan Gresik Phonska, dengan konsistensi tim dan dukungan Pertamina menjadi kunci keberhasilan mereka. Sabastian Sawe mencetak rekor dunia baru di London Marathon 2026 dengan waktu 1:59:30, menembus batas dua jam dalam lomba resmi, di tengah isu doping yang sedang ramai diperbincangkan dalam dunia atletik. Tim bulutangkis putri Indonesia juga tampil luar biasa dalam pertandingan perdana mereka di Piala Uber 2026, berhasil mengalahkan Australia.

Pertamina Mandalika Racing Series 2026 resmi digelar di Lombok dengan melibatkan 102 pembalap, sebagai ajang pembinaan talenta muda untuk kompetisi internasional. Aktivitas car free day (CFD) di Alun-Alun Kembang Joyo juga kembali menghidupkan ruang publik. FGT 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik melibatkan 300 anak dari berbagai Sekolah Sepak Bola (SSB). Bahkan, tips untuk menghadapi antrean panjang di bandara juga menjadi informasi yang dicari oleh banyak orang





