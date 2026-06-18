England Tunjukkan Permainan Offensif, Kalahkan Kroasia 4-2 di Piala Dunia 2026

Inggris menorehkan kemenangan 4-2 atas Kroasia dalam pertandingan Gruf L Piala Dunia 2026 dengan permainan ofensif yang memukau, meski masih terlihat kelemahan di pertahanan. Gol lainnya diciptakan oleh Harry Kane melalui penalti, sementara Jude Bellingham dan Harry Kane juga masing-masing contributes a goal. Beberapa kesalahan di lini belakang Inggris dimanfaatkan Kroasia untuk mencetak dua gol lewat Martin Baturina dan Petar Musa. Pelatih Thomas Tuchel memuji keputusan taktis pemainnya, terutama dalam eksekusi bola mati, namun mengharuskan meningkatkan konsistensi dalam pertahanan.

Timnas Inggris menunjukkan performa menakjubkan dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia dalam laga Grup L Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Arlington, Texas, pada 17 Juni 2026.

Selama perjalanan ke final Euro 2024, Inggris sering dikritik karena permainan yang terlalu hati-hati, tetapi dalam pertandingan ini pendekatan mereka berubah total dengan tekanan konstan ke pertahanan lawan. Kemenangan ini tidak hanya memberikan tiga poin penting, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Inggris mampu menciptakan banyak peluang sekaligus menjaga intensitas serangan sepanjang pertandingan. Laga ini memberikan gambaran mengenai identitas baru Inggris di bawah pelatih Thomas Tuchel, meski masih ada beberapa celah yang perlu diperbaiki di lini belakang





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Inggris Vs Kroasia Piala Dunia 2026 Jude Bellingham Harry Kane Thomas Tuchel Bola Mati Kemenangan 4-2 Grup L

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