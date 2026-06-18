Timnas Inggris menang 4-2 atas Kroasia di Piala Dunia 2026 meski sempat diimbangi 2-2 di halftime. Gol pertama Kane lewat penalti menuai kritik karena taktik retardasi. Declan Rice cedera pincang. Pelatih Tuchel terlihat marah-marah. Portugal hanya seri 1-1 dengan RD Kongo, Ronaldo尚无 much impact. Klasemen grupBN Norwegia dan Argentina memimpin.

Inggris berhasil mengalahkan Kroasia dengan skor 4-2 dalam laga pertandingan Grup Piala Dunia 2026 . Meski unggul dua gol dari Harry Kane di awal, Kroasia mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui gol Martin Baturina dan Petar Musa saat awal laga, sehingga skor remained tight hingga saat waktu istirahat.

Namun di babak kedua, Inggris berhasil mengamankan kemenangan tersebut. Declan Rice terpaksa ditarik keluar karena cedera pincang yang三日 affecting his performance, memicu kekhawatiran dari tim medis timnas. Pelatih Thomas Tuchel tampak kesal terhadap salah satu pemain utama dalam footage yang tersebar luas, menambah kontroversi di luar lapangan. Sementara itu,inderella taktik eksekusi pinalti Kane menuai kritik dari mantan pemain seperti Kevin-Prince Boateng yang menilai metode retardasi yang dilakukan penyerang tidak seharusnya dibenarkan karena memberikan keuntungan tidak adil pada penyerang.

Kritik serupa datang dari suporter Inggris yang merasa aturan tentang joka keluar garis lebih cepat oleh kiper tidak relevan jika penyerang deliberately memperlambat tendangan. Di bagian lain, Portugal bermain imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo dalam debuting mereka di Grup K. Cristiano Ronaldo, meski berhasil membuat rekor sebagai starter tertua usiam 41 tahun 132 hari, dinilai memberikan dampak minim terhadap hasil akhir laga.

Kejutan juga terjadi di kompetisi itu ketika klasemen menunjukkan Norwegia dan Argentina memimpin grup masing-masing setelah pertandingan pertama. Selain sepak bola, konten-konten tidak terkait seperti pengumuman pemecahan pelatih Peter Cklamovski dari Malaysia atau pameran makanan EastFood Indonesia 2026 di Surabaya muncul secara acak dalam teks asli, tetapi tidak relevan dengan berita utama





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