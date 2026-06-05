Energi Chiron Pasca 5 Juni 2026: Libra, Pisces, dan Capricorn Temukan Ketenangan Melalui Penyembuhan Diri

Setelah 5 Juni 2026, energi Chiron membawa periode penyembuhan emosional bagi Libra, Pisces, dan Capricorn. Artikel ini membahas bagaimana ketiga zodiak itu melepaskan beban masa lalu, menetapkan batas yang sehat, dan menemukan keseimbangan hidup yang lebih damai.

Periode setelah 5 Juni 2026 dipengaruhi oleh energi astrologi Chiron yang memberikan peluang bagi sebagian orang untuk menemukan ketenangan melalui proses penyembuhan, penerimaan diri, dan kemampuan melepaskan tekanan.

Bagi Libra, mereka masuk fase lebih damai setelah masa yang melelahkan secara emosional, menyadari bahwa tidak semua hal harus dikejar bersamaan, sehingga menemukan keseimbangan yang lebih sehat. Pisces belajar melepaskan rasa kecewa atau luka lama, memahami bahwa menyimpan dendam hanya memperpanjang beban emosional, sehingga mereka dapat melihat masa depan dengan lebih optimistis.

Capricorn, yang dikenal bertanggung jawab, belajar menetapkan batas yang sehat dan berkata tidak terhadap tanggung jawab yang melebihi kapasitas, yang justru membawa dampak positif dari orang di sekitar mereka. Ketiganya bersama-sama menunjukkan keberanian untuk melepaskan beban yang menghambat, mengingatkan bahwa ketenangan sering kali hadir dari Kemampuan menerima, memaafkan, dan menetapkan batas demi kesejahteraan diri. Selain itu, primbon Jawa menyebutkan tujuh weton yang dianggap memiliki rezeki seumur hidup yang mengalir seperti air.

Berita lain melaporkan bahwa Persebaya Surabaya diperkirakan akan menandatangani kontrak dengan lima pemain baru, empat di antaranya dari asing dan satu striker lokal





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