Aktor Endy Arfian, Fajar Nugra, dan Aci Resti mengungkapkan fakta menarik di balik film Hungry Ghost Festival bahwa hubungan persahabatan mereka di layar lebar tidak terjadi dalam kehidupan nyata.

Ketiganya merupakan pemeran utama dalam film genre horor komedi yang tayang di layar lebar Indonesia. Endy Arfian, Fajar Nugra, dan Aci Resti memerankan karakter bernama Raka, Bobi, dan Tintin. Persahabatan mereka dalam kisah tersebut digambarkan sangat erat dan saling mendukung.

Namun, kenyataan di luar kamera menunjukkan perbedaan yang cukup jauh dari apa yang ditampilkan. Para aktor ini mengakui bahwa hubungan persahabatan sedekat yang terlihat di film tidak pernah mereka alami di kehidupan sehari-hari. Mereka menyatakan bahwa kedekatan antar teman yang depicted dalam karya tersebut sulit ditemukan di dunia nyata.

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Ketidaksamaan Hubungan di Kehidupan Nyata

Aci Resti memberikan penjelasan detail mengenai dinamika pertemanan yang ia miliki saat ini. Ia bercerita bahwa teman-temannya semasa SMA sebagian besar didominasi oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkaran sosialnya pada masa lalu memiliki komposisi gender yang berbeda. Saat ini, lingkungan pergaulannya lebih banyak diisi oleh laki-laki.

Meskipun memiliki teman laki-laki yang banyak, Aci mengakui tidak ada yang benar-benar menjadi sahabat seperti yang digambarkan dalam film. Menurutnya, karakter Bobi, Tintin, dan Raka memiliki level kedekatan yang sulit ditiru. Pernyataan ini menegaskan bahwa adegan-adegan kompak dalam film adalah sebuah skenario akting.

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Pesan Moral Tentang Arti Sahabat

Proses pemeranan film ini memberikan pengalaman baru bagi para aktornya. Endy Arfian, Fajar Nugra, dan Aci Resti menjadi lebih memahami makna memiliki sahabat sejati. Mereka merasa terharu dengan betapa sedepulinya dan sesayangnya karakter mereka terhadap satu sama lain. Aci Resti mengatakan ia akhirnya merasakan bagaimana dekatnya rasa kasih sayang itu.

Pengalaman ini membuat mereka mengerti pentingnya dukungan dalam berbagai situasi. Cerita persahabatan yang kental tersebut menyimpan pelajaran berharga di balik layar. Ketiga aktor tersebut sepakat bahwa hal ini bukan sesuatu yang mudah mereka temukan dalam kehidupan mereka yang biasa.

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