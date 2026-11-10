Endrick Pertimbangkan Hengkang dari Real Madrid pada Januari

Endrick mempertimbangkan hengkang dari Real Madrid pada Januari. Roma dan Sporting Lisbon menjadi incaran utama klub Eropa musim ini.

Endrick, penyerang asal Brasil yang terikat kontrak dengan Real Madrid, mulai menentukan masa depannya karena ia belum mendapatkan kesinambungan bermain di klub ibu kota Spanyol tersebut. Ia menjadi incaran sejumlah klub Eropa, terutama Roma dan Sporting Lisbon, menjelang jendela transfer musim dingin pada Januari.

Hubungan Endrick dengan pelatih Jose Mourinho disebut tetap terjalin baik. Endrick menegaskan bahwa kemungkinan kepergiannya tidak terkait perselisihan dengan sang pelatih, melainkan keinginan menjaga perkembangan kariernya di usia 20 tahun.

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Endrick Hanya Bermain 140 Menit di Real Madrid

Endrick hanya tampil selama 140 menit dalam 7 pertandingan bersama Real Madrid musim ini, dan salah satunya ia mulai sebagai pemain inti saat menghadapi Sevilla. Kondisi tersebut membuat Endrick sulit melanjutkan musim dengan ritme yang sama.

Musim panas lalu, Endrick memilih bertahan di Real Madrid atas permintaan Mourinho, meski kepindahannya ke Roma dengan status pinjaman nyaris dipastikan. Sejak keputusan itu, Endrick belum mendapatkan menit bermain yang ia harapkan.

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Pengalaman Endrick bersama Olympique Lyon menjadi rujukan utamanya. Di Lyon, ia mencetak 8 gol dan membuat 7 assist dalam 21 pertandingan dengan total 1.663 menit, sehingga ia kembali ingin mendapatkan kesempatan bermain yang lebih besar.

Roma dan Sporting Lisbon Bersaing Merekrut Endrick

Roma dilaporkan kembali berminat merekrut Endrick pada Januari. Namun, Sporting Lisbon juga sudah bergerak sejak paruh kedua musim untuk mendatangkan sang penyerang.

Sporting Lisbon dinilai memiliki sejumlah daya tarik, karena klub tersebut berpartisipasi di Liga Champions Eropa. Pelatih Paulo Fonseca, yang baru saja mengambil alih kepemimpinan tim, dikabarkan meminta agar Endrick direkrut karena dapat memberinya peluang menit bermain lebih besar.

Dari sisi bahasa dan geografis, kepindahan ke Portugal disebut lebih mudah bagi Endrick dan keluarganya. Jarak Lisbon yang dekat dengan Madrid juga membuat perubahan ini dinilai kurang rumit bagi sang pemain.

Endrick belum menetapkan keputusan akhir dan masih mengkaji sejumlah opsi, termasuk kemungkinan hengkang secara permanen dari Real Madrid. Ia dilaporkan mengupayakan formula yang tetap memberi Real Madrid kendali tertentu atas masa depannya, baik melalui penjualan sebagian hak maupun klausul pembelian kembali selama beberapa musim dengan syarat yang sesuai.

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Real Madrid Terbuka Melepas Endrick Jika Keputusan Final

Real Madrid tidak menutup pintu bagi kepergian Endrick jika keputusan diambil secara final. Klub disebut menyadari kebutuhan untuk melindungi investasi besar pada sang pemain.

Menurut laporan, biaya transfer Endrick melampaui 80 juta euro setelah dihitung dengan nilai transfer, gaji, komisi, dan pajak. Angka tersebut menjadi alasan utama Real Madrid berhati-hati dalam melepas pemainnya.

Saat ditanya tentang masa depannya dalam konferensi pers timnas Brasil pada awal hari Selasa, Endrick mengatakan tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada Januari dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Ia juga menegaskan hanya ingin bermain, bahagia, mencetak gol, dan memberikan assist bagi rekan-rekan setimnya.

Endrick menyebut Madrid sebagai kota yang luar biasa dan tempat keluarganya berada. Tentang Mourinho, ia menyatakan sang pelatih sangat peduli kepadanya, sering mendekatinya saat latihan, dan lebih sering menanyakan kehidupan pribadinya dibanding sepak bola.