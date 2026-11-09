Endri Supriatna Raih Juara BGCC 2026, Hadiah Belajar di Le Cordon Bleu Thailand

Endri Supriatna juara pertama BGCC 2026 di Bintaro Jaya. Ia dan dua finalis lainnya mendapat pelatihan kuliner internasional serta hadiah tunai dari PT Pertamina Patra Niaga.

PT Pertamina Patra Niaga mengumumkan kemenangan penuh semangat dalam ajang BGCC 2026 yang berlangsung di Bintaro Jaya Xchange, Tangerang Selatan, pada Sabtu (7/11/2026). Kompetisi memasak bergengsi ini menarik perhatian banyak kreator konten kuliner dari seluruh Indonesia untuk berkompetisi dalam babak puncak.

Di tengah persaingan ketat, Endri Supriatna berhasil mengungguli delapan finalist lainnya untuk meraih gelar juara pertama. Keputusan ini diumumkan secara resmi setelah proses penjurian yang ketat oleh panel ahli yang其中包括 Inul Daratista dan Adam Suseno sebagai juri utama. Eko Ricky Susanto sebagai Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga juga hadir untuk memberikan apresiasi atas partisipasi para peserta.

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Mekanisme Kompetisi dan Tema Kuliner Nusantara

BGCC 2026 mengusung tema "Warisan Rasa Nusantara dari Hati" yang menuntut peserta untuk menghadirkan kreativitas tinggi dalam mengolah bahan utama lobster. Para kontestan ditantang untuk memunculkan hidangan yang tidak hanya lezat secara rasa, tetapi juga sarat akan cerita dan filosofi khas Indonesia. Tantangan ini dirancang untuk mengangkat identitas kuliner lokal ke panggung yang lebih luas.

Seluruh proses kompetisi dibagi dalam beberapa tahap yang menguji kemampuan teknis dan konsep kuliner para peserta. Sembilan finalis yang tersisa lolos ke babak puncak setelah melewati seleksi semifinal yang ketat. Mereka harus menunjukkan konsistensi dan inovasi dalam setiap hidangan yang disajikan di hadapan dewan juri yang berpengalaman di industri kuliner Indonesia.

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Posisi Pemenang dan Hadiah Finansial

Hasil akhir kompetisi ini menghasilkan tiga nama besar yang berhasil membawa pulang gelar juara dan hadiah menarik. Endri Supriatna sebagai juara pertama mendapatkan hadiah uang tunai senilai Rp75 juta. Jumlah ini merupakan apresiasi tertinggi yang diberikan oleh penyelenggara bagi pencapaian luar biasa di ajang tersebut.

Posisi juara kedua diraih oleh Muhammad Azwar dari Palembang dengan hadiah uang tunai Rp45 juta. Sementara itu, Felly Sitta Mayasari menempati posisi juara ketiga dan menerima hadiah uang tunai sebesar Rp25 juta. Ketiga pemenang tersebut juga mendapatkan paket hadiah berupa tabung Bright Gas 12 kg, action cam, serta tiket pesawat pulang-pergi dan akomodasi hotel untuk mengikuti Culinary Art Course di Le Cordon Bleu Thailand.

Strategi Kuliner dan Filosofi Hidangan Juara

Kemenangan Endri Supriatna tidak terlepas dari strategi penyajian hidangan yang menggabungkan elemen kuliner dari berbagai daerah. Ia menghadirkan gulai taboh khas Lampung, burgo yang merepresentasikan Palembang, serta sambal goang dari Jawa Barat dalam satu sajian utuh. Setiap komponen tersebut memiliki makna mendalam yang menceritakan perjalanan hidupnya.

Endri menjelaskan bahwa gulai taboh dipilih sebagai simbol kesederhanaan karena ia berasal dari dapur rumah tangga, bukan dapur profesional. Burgo menjadi bentuk kebanggaannya dalam mewakili Palembang, sedangkan sambal goang menggambarkan keberanian untuk terus berjuang. Pendekatan ini berhasil menyentuh hati dewan juri dan menjadi kunci utama kemenangannya.

Sementara itu, Muhammad Azwar sebagai juara kedua menyajikan hidangan bernama "Pindang Pegangan" yang terinspirasi dari saran sang ibu. Ia memilih masakan yang paling nyaman dan sering dimasak di rumah keluarganya. Keputusan ini mencerminkan kehangatan dan keakraban yang ingin ia sampaikan melalui kuliner yang disajikan di panggung final.

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Dampak Jangka Panjang bagi Para Finalis

Kesempatan mengikuti Culinary Art Course di Le Cordon Bleu Thailand menjadi impian yang terwujud bagi ketiga juara ini. Endri Supriatna mengaku telah menanti kesempatan belajar di institusi kuliner prestisius tersebut selama kurang lebih 20 tahun. Meskipun lokasinya berada di Thailand dan bukan di Paris, ia merasa sangat bersyukur karena mimpi panjangnya akhirnya tercapai.

Muhammad Azwar juga menyatakan perasaan campur aduk antara senang, bahagia, dan sedikit sedih karena menyadari bahwa perjalanan menuju titik ini tidaklah mudah. Ia mengakui bahwa ada doa dan latihan luar biasa yang ia lakukan selama persiapan. Keberadaan Bright Gas dalam ajang ini dianggap sebagai pemicu utama yang memungkinkan mimpi belajar kuliner internasionalnya menjadi kenyataan.

Event ini menunjukkan komitmen PT Pertamina Patra Niaga dalam mendukung ekosistem kuliner Indonesia. Dengan memberikan platform bagi para kreator konten dan pecinta memasak, perusahaan ingin mendorong regenerasi dan kreativitas dalam industri F&B. Kehadiran juri ternama seperti Inul Daratista dan Adam Suseno juga menambah bobat serta profesionalisme dalam penilaian.

Kemenangan Endri, Muhammad Azwar, dan Felly Sitta Mayasari menjadi contoh nyata bahwa dedikasi dan pemahaman terhadap akar kuliner Nusantara dapat mengalahkan kompetisi di tingkat nasional. Mereka kini siap melanjutkan pendidikan di Le Cordon Bleu Thailand untuk meningkatkan kompetensi mereka. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang karir baru dan memperkaya khazanah kuliner Indonesia di kancah global.