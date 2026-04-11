Endeavor Indonesia Rilis Daftar Outliers 2026: Soroti 13 Perusahaan dengan Pertumbuhan Tinggi

Endeavor Indonesia merilis daftar Endeavor Outliers 2026, menyoroti 13 perusahaan berkinerja tinggi dari Indonesia dan Singapura yang berhasil tumbuh di tengah dinamika global. Daftar ini menunjukkan ketahanan dan keberhasilan startup di Indonesia.

Managing Director Endeavor Indonesia, Monika Rudijono, menyatakan bahwa perusahaan yang masuk dalam daftar ini merupakan kelompok dengan kinerja terbaik, yang mampu mempertahankan pertumbuhan sekaligus menjaga ketahanan bisnis mereka. Pengakuan ini diberikan kepada sekitar 10 persen perusahaan dengan performa terbaik dari jaringan global Endeavor, yang mencakup lebih dari 3.000 wirausahawan di lebih dari 50 negara. Hal ini menunjukkan komitmen Endeavor untuk mengidentifikasi dan mendukung perusahaan-perusahaan yang tidak hanya unggul dalam skala bisnis, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap ketidakpastian, pengelolaan risiko yang efektif, serta visi untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan. Kriteria seleksi Endeavor Outliers 2026 tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga menilai kemampuan para pendiri dalam menghadapi tantangan eksternal dan membangun fondasi bisnis yang kokoh. \Secara global, Endeavor mencatat bahwa daftar Outliers 2026 mencakup 238 perusahaan, termasuk 93 unicorn (startup dengan valuasi di atas USD 1 miliar) dan lima decacorn (startup dengan valuasi di atas USD 10 miliar). Total pendanaan yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan-perusahaan ini mencapai lebih dari USD 31 miliar dalam tiga tahun terakhir, yang menunjukkan peran krusial kelompok perusahaan dengan pertumbuhan tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital lintas pasar. Di Indonesia, sejumlah perusahaan terkemuka yang berhasil masuk dalam daftar ini antara lain Kopi Kenangan yang didirikan oleh Edward Tirtanata dan James Prananto, Kredivo oleh Umang Rustagi dan Akshay Garg, Chickin oleh Tubagus Syailendra dan Ashab Alkahfi, serta DANA oleh Vince Iswara. Selain itu, Qoala oleh Harshet Lunani, Carro oleh Aaron Tan, Carousell oleh Siu Rui Quek, ASTRO oleh Vincent Tjendra, Jessica Stephanie Jap, dan Marcella Moniaga, Thunes oleh Peter De Caluwe, ShopBack oleh Henry Chan, Advance Intelligence Group oleh Jefferson Lanjie Chen, DurianPay oleh Natasha Ardiani, Bukalapak oleh Achmad Zaky, serta GoPay oleh Aldi Haryopratomo juga berhasil masuk. Perusahaan-perusahaan ini dikategorikan berdasarkan skala bisnis, mulai dari Early Breakout (perusahaan dengan pendapatan USD 30–50 juta), Scaling Up (USD 50–100 juta), Scaled & Growing (di atas USD 100 juta), hingga Multipliers (perusahaan dengan nilai exit di atas USD 500 juta). Hal ini mencerminkan beragamnya tingkat pertumbuhan dan pencapaian yang diraih oleh perusahaan-perusahaan tersebut. \Monika Rudijono menekankan bahwa ketahanan perusahaan-perusahaan ini menjadi indikator penting dalam menjaga stabilitas ekosistem startup di tengah tekanan global yang mendorong efisiensi dan profitabilitas. Beliau juga menilai bahwa tren penyesuaian pendanaan dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan pergeseran menuju ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. “Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil di atas 5 persen dan proyeksi yang terus meningkat, tahun 2026 menjadi momentum penting bagi startup dan bisnis di Indonesia untuk kembali bertumbuh, memperkuat fundamental, dan mempercepat skala mereka,” ujar Monika. Endeavor mencatat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah startup terbesar di dunia, dengan lebih dari 3.100 startup aktif. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan kelas menengah yang terus berkembang, Indonesia dinilai memiliki fondasi kuat untuk melahirkan perusahaan teknologi berskala global. Endeavor Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung para wirausahawan berdampak tinggi melalui jaringan mentor global dan ekosistem yang telah dibangun di lebih dari 45 negara. Organisasi ini menekankan bahwa penguatan fundamental bisnis dan kemampuan adaptasi menjadi kunci utama bagi startup untuk bertahan dan tumbuh di tengah dinamika ekonomi global. Dengan dukungan yang berkelanjutan, Endeavor berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia dan menciptakan lebih banyak perusahaan yang sukses di kancah global





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Daftar Nama Terpendek di Indonesia, Ada yang Hanya Terdiri 1 dan 2 HurufDitjen Dukcapil Kemendagri mengungkapkan daftar nama terpendek di Indonesia. Nama-nama tersebut hanya terdiri dari satu, dua, dan tiga huruf.

Read more »

Jadwal Lengkap dan Daftar Pemain Timnas Indonesia di Piala AFF U-17 2026Portal berita yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, entertainment dan lain lain

Read more »

Top 3 Tekno: Harga Samsung Galaxy A37 5G di Indonesia Bikin PenasaranBerikut rincian harga Samsung Galaxy A37 5G di Indonesia beserta daftar promo dan skema tukar tambah.

Read more »

Daftar 27 Pemain Timnas Putri Indonesia untuk FIFA Series 2026: Kombinasi Muda dan KeturunanTimnas putri Indonesia resmi merilis daftar 27 pemain yang akan memperkuat skuad Garuda Pertiwi dalam ajang FIFA Series Women 2026 dijadwalkan berlangsung di Ratchaburi

Read more »

Spotify Umumkan 10 Artis Indonesia yang Masuk RADAR 2026, Amanda Caesa hingga Betrand Putra OnsuSiapa saja musisi Indonesia yang masuk ke daftar RADAR 2026 dari Spotify?

Read more »

PBSI Rilis Skuad Piala Thomas-Uber 2026, Nama Ginting Masuk DaftarPBSI menetapkan daftar pemain yang akan mewakili Indonesia di ajang Piala Thomas-Uber 2026.

Read more »