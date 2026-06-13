Kawasan sekitar Stasiun Tawang Semarang tidak hanya sekadar titik transit, tetapi juga menyimpan deretan warung soto otentik yang sudah menjadi hidangan wajib bagi warga dan wisatawan. Berikut ulasan enam rekomendasi terbaik dengan keunikan masing-masing, mulai dari kuah bening berrempah, harga terjangkau, hingga suasana makan yang nyaman.

Stasiun Tawang di Semarang bukan hanya menjadi Titik awal atau akhir perjalanan bagi penumpang kereta api, tetapi juga kawasan yang kaya akan kuliner otentik terutama soto khas Semarang yang sudah menemani masyarakat selama puluhan tahun.

Soto Semarang dikenal dengan kuah bening yang gurih, ringan di lidah namun kaya rempah, berbeda dengan soto daerah lain yang menggunakan santan atau kuah kental. Setiap sudut jalan di sekitar stasiun menawarkan mangkuk soto yang siap menyambut wisatawan maupun penduduk lokal. Bagi traveler yang baru tiba dari perjalanan panjang atau ingin mengisi tenaga sebelum melanjutkan trip, memilih tempat makan yang tepat di area Tawang bisa sangat memengaruhi mood sepanjang hari.

Dari warung di pinggir rel yang buka sejak subuh hingga kedai dengan suasana joglo di tengah kawasan pelabuhan, pilihan soto di sini tidak akan mengecewakan. Berikut ini adalah enam rekomendasi soto terbaik di sekitar Stasiun Tawang Semarang yang layak dicoba. Soto Ayam Kampung Bang Takim menjadi rekomendasi pertama karena buka paling pagi, tepat pada pukul 05.00 WIB. Berlokasi di Jalan Empu Tantular, Bandarharjo, Semarang Utara, ini persis di sebelah kantor DAMRI dan sangat dekat dengan jalur kereta Tawang.

Warung ini menawarkan soto ayam kampung dengan kuah bening segar dan ringan, cocok untuk sarapan pagi sebelum naik kereta subuh. Harga yang sangat terjangkau berkisar antara Rp10.000 hingga Rp25.000 per porsi. Menu andalan yang paling populer adalah sate telur puyuh berukuran besar dan tempe goreng renyah yang melengkapi cita rasa soto. Warung ini buka setiap hari tanpa libur dari pukul 05.00 hingga 15.15 WIB, sehingga ideal untuk penumpang pagi yang butuh sarapan cepat tapi memuaskan.

Kedua, Soto Ayam Pak Hdi beralamat di J Kebonharjo Raya, Tj. Mas, Semarang Utara. Tempat ini sudah operates since pukul 06.00 WIB hingga pukul 22.00 WIB, dengan porsi mengenyangkan dan lauk pendamping lengkap seperti sate, tempe goreng, serta berbagai gorengan. Harga per porsi berkisar Rp10.000 sampai Rp25.000.

Keunggulan lainnya adalah tersedia lahan parkir di dalam, sehingga pengunjung tidak perlu cari parkir di luar yang sering penuh. Suasana warung yang sederhana dan pelayanan ramah membuat pengunjung merasa seperti makan di rumah. Rasa soto yang konsisten enak sudah diwariskan dari generasi ke generasi. Ketiga, Warung Soto yang berada di Jl.

Letjen Suprapto No.57, Tj. Mas, Semarang Utara, hanya beberapa menit dari Stasiun Tawang. Tempat ini sangat populer di kalangan lokal maupun wisatawan. Ada dua pilihan: soto ayam dan soto sapi, keduanya dengan kuah segar, gurih, tidak terlalu berat namun kaya rempah.

Harga berkisar Rp12.000 hingga Rp30.000 per porsi termasuk nasi. Selain soto, warung ini juga menyajikan lauk pendamping seperti perkedel, mendoan, lunpia goreng, dan berbagai jenis sate. Cocok untuk sarapan pagi yang mengenyangkan. Jam operasional: buka pukul 06.30 WIB hingga 21.00 WIB (hari biasa) dan diperpanjang hingga 22.00 WIB pada akhir pekan.

Keempat, Soto Kuali Joglo Wongso Prawiran menawarkan pengalaman makan yang berbeda dengan suasana arsitektur tradisional Jawa berbalah joglo. Berlokasi di Jl. Ronggowarsito No.42-60, Tj. Mas, Semarang Utara, kawasan pelabuhan yang padat.

Suasana joglo yang megah memberikan kesejukan dan ketenangan di tengah hiruk pikuk kota. Soto yang disajikan tetap mempertahankan cita rasa khas Semarang dengan kuah bening dan rempah wangi. Tempat ini cocok bagi mereka yang ingin menikmati soto sambil feels the tradition. Kelima, ada juga warung soto sederhana di pinggir rel yang buka sejak subuh di sekitar Stasiun Tawang, meski tidak disebutkan nama spesifiknya.

Tempat-tempat ini biasanya hanya memiliki beberapa meja dan bangku, menawarkan soto ayam dengan kuah bening yang sangat autentik. Mereka sering menjadi pilihan pertama bagi penumpang kereta pagi karena lokasi yang sangat dekat dengan rel dan harga yang sangat murah. Pelayanannya cepat dan tidak bertele-tele. Keenam, di tengah kawasan pelabuhan terdapat kedai dengan suasana joglo juga, selain Wongso Prawiran, yang menawarkan soto dengan cita rasa rumit namun menyegarkan.

Kedai ini mungkin memilikiparkir luas dan view laut maupun aktivitas pelabuhan, menciptakan atmosphere yang unique. Bagi wisatawan, memilih warung soto di sekitar Stasiun Tawang tidak hanya tentang memenuhi kelaparan, tetapi juga tentang experiencing budaya kuliner warga Semarang yang sudah bertahan puluhan tahun. Setiap warungpunya cerita dan keunikan tersendiri. Dari yang paling sederhana hingga yang megah, semuanya tetap mempertahankan rasa basis: kuah bening, gurih, dan rempah yang pas.

Disarankan untuk datang pagi hari agar bisa menikmati soto yang masih hangar dan kuah yang belum terkena panas berjam-jam. Banyak warung juga menyediakan pilihan sate tambahan untuk melengkapi. Jangan lupa cek jam operasional karena beberapa warung menutup较早, seperti Bang Takim yang tutup pukul 15.15 WIB. Dengan budget sekitar Rp10.000-Rp30.000, Anda sudah bisa menikmati porsi lengkap.

Itulah mengapa soto di sekitar Stasiun Tawang tidak boleh diremukkan saat berkunjung ke Semarang





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